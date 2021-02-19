Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çekilişi ne zaman? 19 Şubat Milli Piyango sorgulama ekranı!

Şans oyunları tutkunları 19 Şubat Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kazananının belli olması için heyecanlı bekleyiş sürerken sorgulamanın nasıl yapılacağı ve çekilişin nereden izleneceği de çok sayıda vatandaş için merak konusu oldu. İşte Milli Piyango sonuçları 19 Şubat 2020 ile ilgili tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her ayın 9’u, 19’u ve 29’unda gerçekleşen Milli Piyango çekilişi saat kaçta sorusuyla araştırılıyor. 19 Şubat Cuma günü yapılacak olan çekiliş, saat 15.30’da gerçekleşecek. İsteyen vatandaşlar Milli Piyango çekilişini canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden seyredebilecek. Çekiliş saatinde çekilişi canlı olarak izleyememiş olan vatandaşlar için aynı zamanda çekilişin videoları da internet sitesinde yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar sonrasında da tekrar çekiliş videosunu izleyebiliyor. 15.30’da başlayacak olan Milli Piyango çekilişi için amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise 17.30’da gerçekleşecek.