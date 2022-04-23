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Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte 23 Nisan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

23.04.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango sonuçları belli oldu. 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılan özel çekiliş sonrası vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen özel çekilişte 1 kişiye 4 milyon, 10 kişiye 1 milyon TL’lik ikramiye ödülü bulunuyor. Öte yandan bilet alan vatandaşlar Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 23 Nisan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte 23 Nisan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 23 Nisan 2022 Cumartesi gününün Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 NİSAN 2022 CUMARTESİ

MPİ çekilişi saat 15:30’da başladı. Çekiliş canlı olarak Milli Pİyango Online'da yayınlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar belli oldu.

İşte Milli Piyango'nun 23 Nisan 2022 Cumartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

4000000TL Kazanan Numara

143660

1000000TL Kazanan Numara

104340 272573 311000 363085 375183 537148 604576 632591 765716 942527

Amorti

2 8

Teselli

043660 103660 113660 123660 133660 140660 141660 142660 143060 143160 143260 143360 143460 143560 143600 143610 143620 143630 143640 143650 143661 143662 143663 143664 143665 143666 143667 143668 143669 143670 143680 143690 143760 143860 143960 144660 145660 146660 147660 148660 149660 153660 163660 173660 183660 193660 243660 343660 443660 543660 643660 743660 843660 943660

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

4 milyon liralık büyük ikramiyenin olduğu çekilişte çeyrek bilet 7,5 liradan, yarım bilet 15 liradan ve tam bilet 30 liradan satışa çıkacak.

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

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Milli Piyango
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