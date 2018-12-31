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Milli Piyango sorgula: 2019 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:28 | Son Güncelleme

Yeni yıla zengin olarak girme hayalindeki pek çok kişi Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet aldılar. Tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango bileti alanlar şimdi heyecanla yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çekilişini bekliyorlar. 70 milyon TL kime veya kimlere çıkacak? Peki ikramiyeler için Milli Piyango sorgulama saat kaçta yapılabilecek? İşte 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama ile ilgili detaylar...

Milli Piyango sorgula: 2019 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango her yıl yılbaşı için özel bir çekiliş düzenliyor ve şansını denemek isteyenlere yılın en büyük ikramiyesini sunuyor. Bu sene de pek çok kişi 70 milyon TL hayali ile yeni yıla zengin biri olarak girme ihtimali için tam, yarım veya çeyrek bilet aldılar. Çıkmaz demeyip şansını deneyenler bu akşam ve yarın Milli Piyango sorgulama aracı ile bilet sorgulama yapıp biletlerine bir ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edecekler.

Yılbaşı özel çekilişi saat 15.00’da başladı ama tabii asıl merak edilen 70 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi. Peki büyük ikramiye saat kaçta çekilecek ve Milli Piyango bilet sorgulama aracı ne zaman kullanılabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango idaresinin yaptığı açıklamaya göre bu sene büyük ikramiye çekilişi bu sene ise 20.00 - 20.30 arasında gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyeden hemen önce amorti numaraları belli olacak. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi söz konusu saatlerde canlı olarak MPİ’nin aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz sitesinden izlenebilecek.

MPİ Yılbaşı özel çekilişi MPİ canlı yayın (20.00)

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Bu yılbaşı akşamı büyük ikramiye ve amorti çekilişinin ardından Milli Piyango sonuçlarının kurumun internet sitesine saat 21.00’a kadar eklenmesi bekleniyor. Tabii çekilişte çıkan numaralar 15.00’dan itibaren pey der pey belli olacak. Ancak bilet sorgulama işleminin 21.00’dan sonra yapılabileceği bekleniyor.

Milli Piyango sıralı tam listesini çekiliş yapıldıkça haberimizden takip edebilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için de aşağıdaki bağlantı ile MPİ’nin resmi bilet sorgulama aracına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste de belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama (20.30’dan sonra)

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango İdaresinin verdiği bilgilere göre bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

  • 1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

  • 1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden bir milyon TL ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

BİLET YIRTILIRSA NE OLUR?

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiçbirini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

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