Milli Piyango sorgula: 2019 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango her yıl yılbaşı için özel bir çekiliş düzenliyor ve şansını denemek isteyenlere yılın en büyük ikramiyesini sunuyor. Bu sene de pek çok kişi 70 milyon TL hayali ile yeni yıla zengin biri olarak girme ihtimali için tam, yarım veya çeyrek bilet aldılar. Çıkmaz demeyip şansını deneyenler bu akşam ve yarın Milli Piyango sorgulama aracı ile bilet sorgulama yapıp biletlerine bir ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edecekler.

Yılbaşı özel çekilişi saat 15.00’da başladı ama tabii asıl merak edilen 70 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi. Peki büyük ikramiye saat kaçta çekilecek ve Milli Piyango bilet sorgulama aracı ne zaman kullanılabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango idaresinin yaptığı açıklamaya göre bu sene büyük ikramiye çekilişi bu sene ise 20.00 - 20.30 arasında gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyeden hemen önce amorti numaraları belli olacak. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi söz konusu saatlerde canlı olarak MPİ’nin aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz sitesinden izlenebilecek.