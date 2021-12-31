Milli Piyango yarım bilete ne kadar veriyor? 2022 MPİ yarım bilet ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango Yılbaşı Özel büyük ikramiye çekilişi bugün 23.00'da gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin kazananının belli olmasına kısa zaman kaldı. Yılbaşı tam bilet fiyatı 120 TL, yarım bilet 60 TL, çeyrek bilet ise 30 TL olarak belirlendi. Peki 2022 MPİ yarım bilet ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

2022 MPİ YARIM BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?

Tam bilet alanlar 120 milyon liralık ikramiyenin hepsini, yarım bilet alanlar ikramiyenin yarısını, çeyrek biletler ikramiyenin 4'te birini alıyor. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa 4 kişi yeni yıla milyoner girecek.

MİLLİ PİYANGO ÖZEL YILBAŞI ÇEKİLİŞİ FREKANS BİLGİLERİ

31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ait uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'da başlayacak.

17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir.

Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz

DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.

FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s

HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)

Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)

Encryption Key : Clear

AUDIO 1: International sound left

AUDIO 2: International sound right

AUDIO 3: N/A

AUDIO 4: N/A

Çekiliş programı

YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ

17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)

