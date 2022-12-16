Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı!

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları Aralık ayının ortalarında arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. İşte merak edilen soruların yanıtı ve 2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları...

YILBAŞI MİLLİ PYANGO BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için satışa çıkarılan bilet fiyatları açıklandı.

İşte Milli piyango bilet fiyatları:

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olarak açıklandı.

Yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

