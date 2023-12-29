MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2024! Milli Piyango biletlerinde en çok kazandıran rakamlar neler? İşte en çok çıkan numaralar...

Milli Piyango biletlerinde en çok kazandıran rakamlar 2024 yılbaşı özel çekilişi öncesi arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 Milyon TL olarak açıklandı. Yapılan açıklamaya göre dağıtılacak toplam ikramiye tutar 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. 31 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek çekiliş için heyecan dorukta. İşte, Milli Piyango biletlerinde en çok kazandıran rakamlar...

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE EN ÇOK KAZANDIRAN RAKAMLAR

-3 rakamı 3 kez çıktı

-2 rakamı 10 kez çıktı

-1 rakamı 9 kez çıktı

-7 rakamı 9 kez çıktı

-4 rakamı 7 kez çıktı

-5 rakamı 7 kez çıktı

-6 rakamı 7 kez çıktı

MİLLİ PİYANDO'DA SON 6 SENEDE MİLLİ PİYANGO'DA ÇIKAN SAYILAR

-2022 yılında-6-5-3-0-3-0-3

-2021 yılında – 9-8-7-6-0-6-6

-2020 yılında – 9-8-8-4-7-5-7

-2019 yılında – 1-3-5-8-4-9-0

-2018 yılında – 9-7-9-4-0-3-5

-2017 yılında – 2-7-9-6-2-8-8

-2016 yılında – 0-5-5-6-0-1-3

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2024 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız







