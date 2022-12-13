HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar 2023? İşte tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango bileti fiyatları!

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar 2023? İşte tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango bileti fiyatları!

13.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları Aralık ayının ortalarına doğru vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hayalini kurdukları yaşama bir adım daha yaklaşmak isteyen yaşama bir adım daha yaklaşmak isteyen kişiler, Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar 2023? İşte tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango bileti fiyatları!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. 200 milyon TL’lik büyük ödülle yeni bir hayat kurma hayali kuran kişiler 31 Aralık gecesi yaklaşırken arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar? İşte 2023 Milli Piyango bileti fiyatları...

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olarak açıklandı.

Yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

YILBAŞI MİLLİ PYANGO BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için satışa çıkarılan bilet fiyatları açıklandı.

İşte Milli piyango bilet fiyatları:

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!
Eski eşini sokak ortasında silahla yaraladı! Eski eşini sokak ortasında silahla yaraladı!
İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Dikkat çeken 'Halil Falyalı' detayı! Bakan Soylu duyurdu: Çok sayıda kişiye gözaltı

Dikkat çeken 'Halil Falyalı' detayı! Bakan Soylu duyurdu: Çok sayıda kişiye gözaltı

Ellerine kılıç alıp... "Bunlar bizi öldürür"

Ellerine kılıç alıp... "Bunlar bizi öldürür"

Türkiye beşik gibi! Farklı illerde peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Farklı illerde peş peşe depremler

Eski eşini sokak ortasında silahla yaraladı!

Eski eşini sokak ortasında silahla yaraladı!

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.