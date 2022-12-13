Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar 2023? İşte tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango bileti fiyatları!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. 200 milyon TL’lik büyük ödülle yeni bir hayat kurma hayali kuran kişiler 31 Aralık gecesi yaklaşırken arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar? İşte 2023 Milli Piyango bileti fiyatları...

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olarak açıklandı.

Yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

YILBAŞI MİLLİ PYANGO BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için satışa çıkarılan bilet fiyatları açıklandı.

İşte Milli piyango bilet fiyatları:

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.

