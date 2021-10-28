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Milli Savunma Bakanı Akar'da tezkere açıklaması

28.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de kabul edilen, "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına" yönelik tezkere karşıtı söylemlere ilişkin, "Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında bir fark yok. Bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'da tezkere açıklaması

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ve Çad Savunma ve Gaziler Bakanı Daud Yaya Brahim ile dün ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Akar, görüşmelerde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

TSK'NIN MAYIN ARAMA FAALİYETLERİ

Azerbaycan’ın işgal altından kurtardığı öz topraklarında Ermenistan tarafından döşenen mayınların temizlenmesine yönelik faaliyetlerdeki son durumun sorulması üzerine Akar, "Ateşkesin ilan edildiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvveleri unsurları mayın temizleme faaliyetine başladı. Mayınlar, el yapımı patlayıcılar temizlendikçe söz konusu bölgeler daha güvenli hale geliyor, tarıma, yerleşime açılıyor. Aynı faaliyeti Libya'da da yapıyoruz. Bununla ilgili silahlı kuvvetler personelimiz eğitici olarak dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetleri personelini bu konuda eğitiyor." diye konuştu.

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Bir gazetecinin "Ermenistan’ın mayın döşediği alanlarla ilgili haritayı paylaşmadığına" yönelik ifadesi üzerine Akar, "Bunların bir an önce verilmesi konusunda temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti sırasında dikkat çektiği konu, bölgede ateşkese bağlı bir istikrarın, huzurun oluşması. Sadece bir ülke için değil. Geldiğimiz noktada herkesin masaya oturup, konuşup, görüşüp ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanması ve insanların güven, refah içinde yaşamalarının sağlanması önemli. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da son derece yapıcı, müzakereye, diyaloğa açık, makul, mantıklı çözümleri ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye’nin bu önerilerine olumlu dönüş oluyor mu?" sorusuna Akar, "Oluyor. Bazı sinyaller var. Bizim beklentimiz bölgenin rahata, huzura kavuşması yönünde." karşılığını verdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE YOĞUN DÖNEM

Bir gazetecinin, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılması ile ilgili tezkerenin geçtiğini hatırlatarak, "Niye 2 yıl uzatıldığına dair bazı eleştiriler, sorular var" sözü üzerine Akar, şunları kaydetti:

"Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu yetkinin sürekli olarak uzatılması yerine bu şekilde verilmesi gayet anlaşılabilir. Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var… Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok."

(AA)

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