HABER

Milli Savunma Bakanı Akar: “Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bir şekilde dönebilmeleri için planlarımız hazır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bir şekilde dönebilmeleri için planlarımız hazır” dedi.Kayseri’de düzenlenen mitingde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durulan Cumhur İttifakı’nın temel taşlarından biri olan Kayseri, bugün ev sahipliğinde bizleri mahcup etmediniz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bir şekilde dönebilmeleri için planlarımız hazır” dedi.
Kayseri’de düzenlenen mitingde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durulan Cumhur İttifakı’nın temel taşlarından biri olan Kayseri, bugün ev sahipliğinde bizleri mahcup etmediniz. İnanıyorum ki 31 Mart’ta da sandıkları patlatacaksınız” dedi.
Akar, “Ülkemiz ve mazlum coğrafyaların refahı ve güvenliği için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde canla başla çalışıyoruz. Bugün bizler de yedi iklim üç kıtada hakkı, hukuku, barışı sağlamak için atalarımıza yaraşır şekilde operasyonlarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.
15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra DEAŞ’lı 3 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Akar, "PKK’ya karşı başlatılan operasyonlarla aynı zamanda peygamber ocağı olan ordumuz girilemez denilen yerlere girmiştir. Dağlarda Mehmetçiğe dayanamayarak ilçelere kaçan masum insanları kalkan olarak kullanan alçaklar kazdıkları çukurlara gömülmüştür. 15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra DEAŞ’lı 3 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Afrin’de 5 bin PKK’lı, YPG’liyi hazırladıkları beton mevzilere gömmüştür. Sivil ve masum insanlara zarar vermemek için her türlü gayret gösterilmiştir. Şu anda 4 milyona yakın Suriyeliye 40 milyar dolar harcamak suretiyle ev sahipliği yapılmıştır. Herkesten çok yardım yapan ülke Türkiye’dir. AB ve diğer ülkeler verdikleri sözleri yerine getirmemiş, bunların eksikliklerini Türkiye tamamlamıştır. İdlib’de yapılan mutabakatla yeni bir insani trajedi önlenmiştir. Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terör koridorunun olunmasına izin verilmeyecektir. Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi, Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bir şekilde dönebilmesi için planlarımız hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman takdir ederse bu planlar uygulanacaktır. 462 bin kilometrelik mavi vatanda da güvenliğimiz için her türlü tedbir alınmıştır. Türkiye’ye rağmen atılacak adımlar başarısız olacaktır. Bütün faaliyetlerimizin lojistik desteğini sağlamak için Cumhurbaşkanımızın desteği ile savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 70’e dayanmıştır. Ülke olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve dışında meydana gelen gelişmeler 31 Mart seçimlerini anlamlı hale getirmiştir. Geçmiş yıllardan çok daha büyük katılımla sandıkları patlatacağınıza inanıyorum” dedi.

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Mansur Yavaş: Ankaralılar bize hizmet etme yetkisi verecekMansur Yavaş: Ankaralılar bize hizmet etme yetkisi verecek
Bakan Soylu: Vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam ediyor (2)Bakan Soylu: Vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam ediyor (2)

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Diğer Haberler
Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.