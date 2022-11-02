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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında

02.11.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

HAKKARİ (AA) - Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari'ye geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar helikopterlerle sınır hattına geçti.

Bakan Akar'ın TSK komuta kademesi ile sınır birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

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Hakkari milli savunma bakanı hulusi akar

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