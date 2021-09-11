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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

11.09.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Güler ve Avsever ile sabah erken saatlerde Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

Akar, burada sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi. Sahadaki son durum ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Hulusi Akar
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