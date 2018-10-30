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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedefleriyle ilgili "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, alanımız olacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü AK Parti grup toplantısında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti.

ERDOĞAN: TEPESİNE BİNECEĞİZ

Erdoğan, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.

AKAR'DAN YENİ OPERASYON SİNYALİ

Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca Münbiç'te ABD ile ortak devriye konusunda "Eğitim süreci tamamlandı, bugün-yarın da müşterek devriye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Münbiç'te 68’inci devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 30 Ekim 2018 tarihinde 68’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...


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Hulusi Akar Fırat Milli Savunma Bakanı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Size guvenimiz yok sayin akar, bu ulke osmankudan bu yana ilk toprak kaybini sayenizde yasadiz suleyman şah topragimizi terk ettik ve kactij
bakanın açıklamasını nerenizden anlayıp da böyle başlık atıyorsunuz. erdoğanın aksine münbiçte herşey plana takvime uygun işledi diyor ve bunla da kalmıyor yine erdoğanın aksine fıratın doğusunda da münbiçteki gibi bir yol haritası uygulanacak diyor. yani bu açıklama erdoğanın söylem ve tezleriyle çatışıyor. ilginç doğrusu...
Patronun 7 milyon Arabı Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye, PKK'ya yer açılsın diye nakletmedi mi?
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