Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü AK Parti grup toplantısında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti.

ERDOĞAN: TEPESİNE BİNECEĞİZ

Erdoğan, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.

AKAR'DAN YENİ OPERASYON SİNYALİ

Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca Münbiç'te ABD ile ortak devriye konusunda "Eğitim süreci tamamlandı, bugün-yarın da müşterek devriye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Münbiç'te 68’inci devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 30 Ekim 2018 tarihinde 68’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." açıklamasında bulundu.

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