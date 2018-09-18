Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

Türkiye ve Rusya dün Suriye İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı'nın internet sitesinde yer alan habere göre "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek" diyen Akar, dün Soçi zirvesinde sağlanan İdlib mutabakatına ilişkin ise "Konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

