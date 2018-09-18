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Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 17:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye'nin İdlib'deki askeri pozisyonuyla ilgili faaliyetlerine Rusya ile koordineli şekilde devam edileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

Türkiye ve Rusya dün Suriye İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı'nın internet sitesinde yer alan habere göre "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek" diyen Akar, dün Soçi zirvesinde sağlanan İdlib mutabakatına ilişkin ise "Konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye İdlib açıklama

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
buda konuşuyor işte kukla aynı binali gibi oda böyleydi in ali bin ali yahu sen soçi ye neden gittinki zaten arkada kukla gibi oturdun diğer ülkelerin savunma bakanları başkanlarının sağında ama bizim padişahın yanında veziri azam berat hz oturuyor bişey diyeyimmi bizden bi cacık olma
Elin ülkesinin teröristine destek vermeyin,onlarda sizin ülkenizin teröristlerine destek vermesin.
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