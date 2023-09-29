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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den dikkat çeken açıklamalar... "Gabar’daki petrol ciddi bir boyuta ulaştı"

29.09.2023 09:22 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kendisine özel açıklamalar yaptığını belirten Deniz Gürel, dikkat çeken detayları canlı yayında paylaştı. Gürel, Bakan Güler için "Terörden arındırılan Şırnak ve Hakkari’deki sosyal yaşamdan bahsetti, kadın futbol takımlarının artışından bahsetti. Bu bölgede hayal gibi anlatılan petrol arayışlarında ciddi sonuçlar alınmaya başlandı, ‘Gabar’daki petrol ciddi bir boyuta ulaştı’ bilgisini verdi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den dikkat çeken açıklamalar... "Gabar’daki petrol ciddi bir boyuta ulaştı"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e özel açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kendisine özel açıklamalar yaptığını belirten Deniz Gürel, dikkat çeken detayları canlı yayında aktardı.

"ARTIK BÖLÜCÜ ÖRGÜTE KATILIM NEREDEYSE YOK"

Deniz Gürel, "Yaşar Güler önemli başlıklar verdi. Önce bölücü örgüte katılımla ilgili ‘Türkiye’nin terör yarası özellikle son 40 yılda dış ülkelerin de destekleriyle başımıza sarılmış bir bela. Pek çok asker ve sivil şehidimiz oldu. Güzel olan nokta, artık bölücü örgüte katılım neredeyse yok. Bu konuda Diyarbakır annelerimizin müthiş etkisi oldu." dedi.

Gürel devamında şu ifadeleri kullandı:

"ÖRGÜTE KATILIM DAHA ÇOK SURİYE VE İRAN'DAN"

"Terör örgütleri özellikle 90’larda hepimizi yaralayan saldırılarda bulunmuştu, bunu sorduk. Bakan Güler ‘90’lı yıllarda gördüğünüz gibi bir eylem yapılamaz. Örgüt şu anda dağılmayı önlemek ve kendini korumak için yoğun çaba harcamakla meşgul. Şu an örgüte katılım daha çok Suriye ve İran’dan’ bilgisini verdi Bakan Güler.

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"GABAR'DAKİ PETROL CİDDİ BİR BOYUTA ULAŞTI"

Terörden arındırılan Şırnak ve Hakkari’deki sosyal yaşamdan bahsetti, kadın futbol takımlarının artışından bahsetti. Bu bölgede hayal gibi anlatılan petrol arayışlarında ciddi sonuçlar alınmaya başlandı, ‘Gabar’daki petrol ciddi bir boyuta ulaştı’ bilgisini verdi.

"SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK TEK KİŞİ SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZ"

Tahıl koridoruyla ilgili Bakan Güler ‘Sorunları çözebilecek tek kişi Sayın Cumhurbaşkanı’mız’ dedi."

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