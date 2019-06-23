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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Pençe Harekatı'nda 96 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Pençe Harekatı'nda 96 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi.

Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerinde bulunan terör hedefleri de Pençe Harekatıyla koordineli olarak vuruldu.

Harekatın başladığın günden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 38'e ulaştı.

Böylece, Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

Harekatla, Hakurk bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada, bir Doçka uçaksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Pençe harekatı PKK

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