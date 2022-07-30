Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! " diyerek paylaşımda bulundu. MSB'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/H3mgEt6lOm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2022



