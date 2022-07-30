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  4. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi...

30.07.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! " diyerek paylaşımda bulundu. MSB'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."


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