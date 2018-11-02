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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 22:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, "Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Milli Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Pa-ra-sız Türk .. As-ker do-ğar..
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