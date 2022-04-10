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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye ve NATO ülkelerinden Doğu Akdeniz'de ortak faaliyet

10.04.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sürerken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO'ya bağlı 5 ülkenin savaş gemileri Doğu Akdeniz'e ortak eğitim yaptı. Milli Savunma Bakanlığı eğitimle ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye ve NATO ülkelerinden Doğu Akdeniz'de ortak faaliyet

NATO üyesi olan Türkiye, İtalya, İspanya, Kanada ve Fransa donanmalarına ait çoğu firkateyn seviyesindeki savaş gemileri, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim faaliyetinde bulundu.

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Mİlli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Doğu Akdeniz'deki eğitim faaliyetinin görüntülerine yer verildi.

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Paylaşımda, "TCG TURGUTREİS fırkateynimiz ve TCG I.İNÖNÜ denizaltımız, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG BARBAROS, ITS CARLO MARGOTTINI, ITS VULCANO, SPS BLAS DE LEZO, HMCS MONTREAL ve FS ALSACE ile Doğu Akdeniz’de çeşitli eğitimler icra etti" ifadesi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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