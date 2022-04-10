Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye ve NATO ülkelerinden Doğu Akdeniz'de ortak faaliyet

NATO üyesi olan Türkiye, İtalya, İspanya, Kanada ve Fransa donanmalarına ait çoğu firkateyn seviyesindeki savaş gemileri, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim faaliyetinde bulundu.

TÜRKİYE 2 SAVAŞ GEMİSİYLE KATILDI

Mİlli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Doğu Akdeniz'deki eğitim faaliyetinin görüntülerine yer verildi.



Paylaşımda, "TCG TURGUTREİS fırkateynimiz ve TCG I.İNÖNÜ denizaltımız, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG BARBAROS, ITS CARLO MARGOTTINI, ITS VULCANO, SPS BLAS DE LEZO, HMCS MONTREAL ve FS ALSACE ile Doğu Akdeniz’de çeşitli eğitimler icra etti" ifadesi yer aldı.

TCG TURGUTREİS fırkateynimiz ve TCG I.İNÖNÜ denizaltımız, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG BARBAROS, ITS CARLO MARGOTTINI, ITS VULCANO, SPS BLAS DE LEZO, HMCS MONTREAL ve FS ALSACE ile Doğu Akdeniz’de çeşitli eğitimler icra etti.#MSB pic.twitter.com/ZBwAwClQvB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2022



