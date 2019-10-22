Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz" ifadelerine yer verildi.

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