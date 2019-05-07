Milli sporcular için öğretmenliğe atama duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporcular içerisinden 86 kontenjana sözleşmeli aday öğretmen yapılmak üzere 7-11 Mayıs'ta başvurular alınacak.

MEB'in internet sitesinde milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama duyurusuna yer verildi.

Buna göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 4'üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 86 kontenjana, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere bugünden itibaren başvurular alınacak.

Başvurular için son gün 11 Mayıs olarak belirlendi. Yapılan başvurular 13-19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek. Genel müdürlükçe yapılan değerlendirme doğrultusunda başvurulara ilişkin onay/ret işlem sonuçları sistem üzerinden 20 Mayıs'ta ilan edilecek.