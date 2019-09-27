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Milli tekvandocu, okul ve antrenmanlardan sonra kuaförde çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 8 yıldır tekvando yapan 11'inci sınıf öğrencisi milli sporcu Burak Erdem (17), okuldan ve antrenmanlardan sonra kalan boş vakitlerinde kuaförde çırak olarak çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Milli tekvandocu, okul ve antrenmanlardan sonra kuaförde çalışıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 8 yıldır tekvando yapan 11'inci sınıf öğrencisi milli sporcu Burak Erdem (17), okuldan ve antrenmanlardan sonra kalan boş vakitlerinde kuaförde çırak olarak çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
Kadriye ve Ayhan Erdem çiftinin 2 çocuğundan Burak, 9 yaşında tekvandoya başladı. İerleyen dönemde Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) ve Türkiye Şampiyonalarında derece alan Burak, Boş vakitlerinde aile bütçesine katkı sağlamak için 1 yıldır kuaförde çıraklık yapıyor. Geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen Multi Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 3'üncü olan Burak'ın şimdiki hedefi ise, önce 4-6 Ekim tarihlerinde İspanya'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası ardından ise 2020'deki Dünya Şampiyonası'na giderek derece yapmak.
'BİLET, YEMEK PARASI VE HARÇLIK VERİYORLAR'
Burak Erdem, 8 yıldır sürdürdüğü tekvandoda çok sayıda derece aldığını, okuldan ve antrenmanlardan sonra kalan boş vakitlerinde aile bütçesine katkı sağlamak için kuaförde çırak olarak çalıştığını söyledi. Burak Erdem, "Ailemden aldığım eğitim sayesinde çalışkan olmayı öğrendim. Bazen gece yarısına kadar ders çalışmam gerekebiliyor, bazen de antrenmanlarım uzun sürüyor. Saat 23.00'de antrenmandan çıktığım oluyor. Dinlenmeye çok zamanım kalmıyor; ama çok çalışmam lazım. İş yerimde ufak tefek temizlik, çay getir-götür, havlu düzenleme gibi işler yapıyorum. Ustalarım antrenmana gitmeme kolaylık sağlıyorlar. Bilet, yemek parası ve harçlık veriyorlar. Ailem dışında bana ustalarımın çok desteği oluyor" dedi.
'HEDEFİM 2020 DÜNYA ŞAMPİYONASI'
4-6 Ekim tarihlerinde İspanya'da yapılacak olan şampiyonada derece yapmak istediğini belirten Erdem, "Ondan sonraki hedefim 2020'de Dünya Şampiyonası'na giderek derece yapmak. Federasyonumuz arkamızda; ama istediğimiz desteği alamıyoruz. Ayrıca Kayseri'de çok sayıda iş adamı ve varlıklı insan var. Biz sadece birazcık destek istiyoruz. Ben Türkiye'yi Avrupa Şampiyonasında temsil edeceğim. Biraz önemsenmek istiyorum" diye konuştu.
Fabrikada işçi olarak çalışan baba Ayhan Erdem ise, "Bizler ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bulgaristan'a kendi imkânlarımla gönderdim. Avrupa müsabakalarında çocukların masraflarını genellikle aileler karşılamak zorunda kalıyor. Sponsor sıkıntımız var. Ben yetişemiyorum. Bizler, hedefi olan, kendini ispatlamış sporculara destek olunmasını istiyoruz"
diye konuştu.

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Milli tekvandocu, okul ve antrenmanlardan sonra kuaförde çalışıyorMilli tekvandocu, okul ve antrenmanlardan sonra kuaförde çalışıyorMilli tekvandocu, okul ve antrenmanlardan sonra kuaförde çalışıyorMilli tekvandocu, okul ve antrenmanlardan sonra kuaförde çalışıyor

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