HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'arabanı tararım, yüzüne asit atacağım' diyerek tehdit etmişti! Mahkemeden şaşırtan karar

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'arabanı tararım, yüzüne asit atacağım' diyerek tehdit etmişti! Mahkemeden şaşırtan karar

07.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Neşeli, sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdi. Tutuklanan Neşeli'nin 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenirken, mahkeme ilk duruşmada tahliyesine karar verildi. Sanığın akıl sağlığının tespiti için gözlem altına alınmasına karar veren mahkeme, suç vasfı nedeniyle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine de hükmetti. İşte detaylar...

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'arabanı tararım, yüzüne asit atacağım' diyerek tehdit etmişti! Mahkemeden şaşırtan karar

Mustafa Neşeli, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı takıma ve sponsor firmaya yönelik sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yapmıştı. Hande Baladın'a yönelik "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı.", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

618483d545d2a01ab04f4ab2

SAVCILIK "KADINA KARŞI TEHDİT" SUÇUNDAN DAVA AÇMIŞTI

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık, Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Neşeli Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya katılmayan Hande Baladın'ı avukatı Dilara Sasa temsil etti. Avukat Sasa, müvekkili Baladın'ın yoğun maç programı nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtti. Duruşmada taraf avukatları ile Aile Sosyal ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

0e97ba6c3815a602a2c1d2d142c4a5d3

SANIĞIN 11 EYLÜL'DE HASTANE RANDEVUSU VAR

Hakim, sanık hakkında cezaevindeyken gözlem altına alınması için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yazı yazıldığını, hastanenin 11 Eylül 2023 tarihine randevu verdiğini tutanağa geçirdi.

"BİPOLAR HASTASIYIM" DEYİP ÖZÜR DİLEDİ

Kimlik sorgusunda kamu personeli olduğunu ve 30 bin lira maaş aldığını belirten sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyadan ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalıştım. Firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın’ı gördüm. Yine bu reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte yakınlık hissetmeye başladım. Mesajları ben yolladım" dedi. Sanık Neşeli, Hande Baladın ile tanışıklığı ve yüz yüze teması olmadığını, sosyal medyadan yazışmalarının olmadığını ancak kendisine özel olarak durum attığını da iddia etti. Neşeli, rahatsız olduğu reklamlar nedeniyle bilgilerinin çalınacağından endişe duyduğunu ve bu sebeple firmanın binasına gittiğini söyledi. Firma yetkilileri tarafından reddedildiğini söyleyen Neşeli, mahkemede "Bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

c10a5fd7e401430e4abc124167024a79

BALADIN'IN AVUKATI SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ

Avukat Adnan Mercan, sözkonusu eylemin silahlı olmadığını belirterek sanığın tahliyesini istedi. Şikayetçi Hande Baladın’ın avukatı Dilara Sasa ise, "Dava konusu mesaj içerikler incelendiğinde iddianamede yapılan değerlendirmenin isabetli olduğu kanaatindeyiz. Özellikle sanığın Sağlık Bakanlığında çalışıyor olması mevcut sağlık durumunun tespiti açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple ruh sağlığı ile ilgili rapor alınmasını istiyoruz. Tehdit içeren ses kayıtları mevcuttur dosyaya sunacağız. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da katılma talebinde bulunarak sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

68cb976d8dca60d3355acf5cf7e12fb8

RUH SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Aile Bakanlığının katılma talebini kabul eden mahkeme, sanık Mustafa Neşeli'nin savunmasının alınmış olması, tutukluluktan beklenen gayenin gerçekleşmiş olması nedeniyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti amacıyla, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınması için yeniden yazı yazılmasına da hükmetti. Mahkeme, suç vasfının 'Kadına karşı tehdit' kapsamında kalması ihtimali nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine de karar verdi. Duruşma ertelendi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ek MTV'yi ödemeyeceğini duyurdu yorum yağdıEk MTV'yi ödemeyeceğini duyurdu yorum yağdı
Yasak sona erdi! Hamsinin fiyatı gerilediYasak sona erdi! Hamsinin fiyatı geriledi
Ordu'da korkutan kaza: Hamile kadın ile 2 kişi...Ordu'da korkutan kaza: Hamile kadın ile 2 kişi...
Anahtar Kelimeler:
Tehdit Hande Baladın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.