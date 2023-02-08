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Milli yas nedir? Milli yas olunca ne olur, bayraklar neden yarıya indirilir? Yüzyılın felaketi!

08.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yas ile ilgili araştırmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı açıklama sonrası araştırılıyor. Cumhurbaşkanı 7 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu. Kamu kurumları, dış temsilcilikler ve özel sektör işletmelerinde bayraklar yarıya indirildi. Türk bayrağı 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar yarıda duracak. Peki, Milli yas nedir? Milli yas olunca ne olur, bayraklar neden yarıya indirilir?

Milli yas nedir? Milli yas olunca ne olur, bayraklar neden yarıya indirilir? Yüzyılın felaketi!

Milli yas ilanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından duyuruldu. Öte yandan, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. OHAL ve Milli yas ile ilgili arama motorlarında araştırma yapılıyor. İşte Milli yasa hakkında bilgiler...

MİLLİ YAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ULUSAL YAS' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

TÜRK BAYRAKLARI YARIYA İNDİRİLDİ

Milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

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