HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Milli yas nedir? Milli yasta bayraklar neden yarıya indirilir?

Milli yas nedir? Milli yasta bayraklar neden yarıya indirilir?

01.12.2020 12:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milli yas nedir? Milli yasta bayraklar neden yarıya indirilir?

İçindekiler

  • Milli Yas Ne Demek?
  • Neden Milli Yas İlan Edilir?
  • Ulusal Yas İlanı
  • Ulusal Yas Dönemi Ne Kadar Sürer?
  • Dünyadan Ulusal Yas Örnekleri
  • Amerika Birleşik Devletlerinde Milli Yas
  • Ulusal Yas Kimler İçin İlan Edilir?
  • Ulusal Yas Kurbanları Onurlandırmak İçindir
  • Birleşik Krallık’ta Ulusal Yas
  • Ulusal Yas Duygusu
  • Ulusal Yas ve Halk
  • Bayrakların Yarıya İnmesi

Milli yas her ülkede belli dönemlerde ilan edilir. Bu durumun neden ilan edildiğini ne anlama geldiğini sizler için araştırdık.

Ülke genelinde zaman zaman bayrakların yarıya indiğini ve tüm haberlerin bir yastan söz ettiğini duyabilirsiniz. Bu durum ülke genelinde değerli olan bir şahsın ya da şahısların ölümünün ardından gerçekleştirilir. Tüm ülke bu süreçte yas tutar ve acılarını doyasıya yaşar.

Milli Yas Ne Demek?

Milli yas günleri, hükümetler tarafından, yakın zamanda vefat etmiş bir kişi veya ülkesi için özel öneme sahip kişileri onurlandırmanın bir yolu olarak belirlenmiştir.

Neden Milli Yas İlan Edilir?

Genelde bir devlet başkanının ölümünü ya da ölümcül bir kaza veya doğal afet gibi ulusal bir trajedinin gelişini işaretlemek için kabul edilen durumlarda bayraklar, ölenlere haraç olarak yarıya indirilir ve ülke içerisinde bir ciddiyet havası hakim olur, devlet tarafından yas ilan edilir.

Ulusal Yas İlanı

Milli yas ne zaman ilan edilir sorununun cevabı öğrenildiğinde neden ilan edilir sorusu birçok vatandaşın kafasını kurcalamaya başlar. Milli yas ilan edilmesindeki temel neden, kaybedilen vatandaş için ya da meydana gelen trajedi için halkın bilinçlenmesini sağlamak, onlara bir mesaj vermek ve kaybedilen kişiye saygı ve sevgiyi göstermektir. Bunun yanı sıra bu olay vatandaşlara, ölüler üzerinde düşünme bunun yanı sıra yaşamlarını ve işlerini değerlendirme ve hatta belki de kendi ölümleri üzerine meditasyon yapma şansı vermektedir.

Ulusal Yas Dönemi Ne Kadar Sürer?

Bir ulusal yas döneminin ne kadar süreceği, tamamen ülkeye bağlıdır. Milli yas ilan etme yetkisi o ülkenin devletine bağlıdır. Yetkili kişilerin aldıkları ortak karar ile bu yas süresi belirlenir. Milli yas tek bir gün ya da birkaç hafta olabilir.

Dünyadan Ulusal Yas Örnekleri

Milli yas nedir sorusuna verilen cevabın pekişmesi ve konunun daha iyi kavranması için dünyada ses getiren ulusal yas ilanlarını araştırmakta fayda vardır.

Amerika Birleşik Devletlerinde Milli Yas

ABD tipik olarak, bir başkanın eyalet cenazesinin gününü milli yas ilan etmiştir. Bu alışılagelmiş bir durumdur. Devlet başkanlarının ölümlerinde, ölüm şekillerine de bağlı olarak milli yas ilan edilebilir. ABD 1964'te John F.Kennedy'nin öldürülmesinin ardından halkın ezici kederinden dolayı bir ulusal yas ilan etmiştir. Bunun yanı sıra Franklin D.Roosevelt'in 1945'teki ölümünde de Amerika Birleşik Devletlerinde ulusal yas ilan edilmiştir. Aynı durum en son olarak 2007 senesinde Gerald Ford'un ölümünde de yaşanmıştır.
Bu şekilde onurlandırılan dünya liderlerinin önemli örnekleri arasında 2011'de Çek cumhurbaşkanı Vaclav Havel, 2013'te Güney Afrika'dan Nelson Mandela ve Venezuela'dan Hugo Chavez ve 2016'da İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres ve Küba komünist lideri Fidel Castro gibi liderlerin ölümlerinde de ulusal yas ilan edilmesi yer alır. Bu ulusal yaslar Havel cenazesi için üç gün, Chavez cenazesi için bir hafta ve Peres’in ölümü için bir aydan fazla yas süreli ilan edilmiştir.

Ulusal Yas Kimler İçin İlan Edilir?

Ulusal yas sadece politikacılar için değildir. ABD gibi ülkelerde örnek olarak Papa II. John Paul ve Rahibe Teresa gibi dini ikonaların ölümleri dünyanın dört bir yanındaki Katolikler tarafından yas ilan edilebilir. Eusebio, Ferenc Puskas ve Ayrton Senna gibi spor yıldızlarının ölümlerinde de popülaritesi coğrafi sınırları aştıklarından dolayı birçok kişi tarafından yas tutuldu.
Bu örnekler doğrultusunda ulusal yas ne zaman ilan edilir sorusuna verilecek en güzel yanıt, hem tarihi hem de çağdaş olmak üzere münferit trajedilerin kurbanlarına saygıdan dolayı ilan edilir olacaktır.

Ulusal Yas Kurbanları Onurlandırmak İçindir

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Nanking'e Tecavüz kurbanlarına saygılarını sunarken ABD 11 Eylül'de Columbine'de ve Fort Hood ve Norveç'te yerli terörist Anders Bering Brevik'in çocuk kurbanlarına saygı sunulurken ulusal yaslar ilan edildi ve öldürülenler onurlandırıldı.

Birleşik Krallık’ta Ulusal Yas

Birleşik Krallık'taki son büyük ulusal yas dönemi, 7 Temmuz'da Londra'daki terörist bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 52 kişiye saygı göstergesi olarak 2005 yılında gerçekleşti.
Yaşayan hafızadaki en önemli olaylardan biri, 1965'te, vücudu St. Paul Katedrali'nde üç gün boyunca eyalette bulunan Sir Winston Churchill'in ölümünün ardından geldi, böylece yas tutanlar, cesaretini koruyan başbakana son görevlerini yapabildi.

Ulusal Yas Duygusu

İngiliz bir yazar, "The Lying in State" adlı makalesinde, ulusal yas için şunları söyler;
"Tarih nefesini tutarken yankılanan her olayın ardından sessizlik geliyor. Bu yüzden bu sabah bu büyük çıplak salonda - kar yağışı gibi bir sessizlik, şehri ve dünyayı derin bir yansıma anında tutarak, her şeyi azaltıyor.

Ulusal Yas ve Halk

Bu durumun gerçekleşmesi bir kişi öldüğünde hissedilen yas hissinin dışsal bir gösterisidir. İlgili kişinin felaket veya ölümü halinde halk derin bir üzüntüye bürünürse resmi yas ilan edilebilir. Resmi bir yas, halk figürlerinin ve devlet üyelerinin davranışlarını düzenleyebilir ve ek olarak ölümün alaka düzeyine bağlı olarak ulusal, bölgesel veya yerel etki alanlarına sahip olabilir.

Bayrakların Yarıya İnmesi

Ulusal yas dönemlerindeki en önemli değişikliklerden biri, kamu binalarındaki ve gemilerdeki hatta ülke içerisindeki tüm bayrakların yarıya indirilmesidir. Bu saygı göstergesidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Mobbing’i nasıl tanıyabiliriz? Mobbing’i nasıl tanıyabiliriz?
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Millî Mücadele’nin kadın kahramanları kimlerdir?

Millî Mücadele’nin kadın kahramanları kimlerdir?

Mobbing ne demek?

Mobbing’i nasıl tanıyabiliriz?

Mobil imza nasıl alınır?

Mobil imza nasıl alınır?

'Esencilis çetesi' çökertildi

'Esencilis çetesi' çökertildi

Devlet memurluğuna atandığını sınavdan 17 yıl sonra öğrenen kişinin başvurusuna AYM'den ret

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Silahlı saldırıda kasığından vuruldu, sanıklar tahliye olunca isyan etti

Silahlı saldırıda kasığından vuruldu, karara isyan etti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.