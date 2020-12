Milli yas nedir? Milli yasta bayraklar neden yarıya indirilir?

Ulusal Yas Duygusu

İngiliz bir yazar, "The Lying in State" adlı makalesinde, ulusal yas için şunları söyler;

"Tarih nefesini tutarken yankılanan her olayın ardından sessizlik geliyor. Bu yüzden bu sabah bu büyük çıplak salonda - kar yağışı gibi bir sessizlik, şehri ve dünyayı derin bir yansıma anında tutarak, her şeyi azaltıyor.

Ulusal Yas ve Halk

Bu durumun gerçekleşmesi bir kişi öldüğünde hissedilen yas hissinin dışsal bir gösterisidir. İlgili kişinin felaket veya ölümü halinde halk derin bir üzüntüye bürünürse resmi yas ilan edilebilir. Resmi bir yas, halk figürlerinin ve devlet üyelerinin davranışlarını düzenleyebilir ve ek olarak ölümün alaka düzeyine bağlı olarak ulusal, bölgesel veya yerel etki alanlarına sahip olabilir.

Bayrakların Yarıya İnmesi

Ulusal yas dönemlerindeki en önemli değişikliklerden biri, kamu binalarındaki ve gemilerdeki hatta ülke içerisindeki tüm bayrakların yarıya indirilmesidir. Bu saygı göstergesidir.