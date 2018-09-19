Milyarderler neden medya patronu olmak ister?

Bezos'un Post'u aldığı yıl eski fon yöneticisi ve Boston Red Sox'un sahibi John Henry de Boston Globe'u satın aldı. Bundan kısa bir süre sonra otel ve kumarhaneler kralı Sheldon Adelson Nevada'nın en büyük günlük gazetesi Las Vegas Review-Journal'ın sahibi oldu.

Benioff, beş yıl önce milyarlarca dolarının bir kısmıyla Washington Post'u satın alan Jeff Bezos'un yolundan gitti.

Şirketlere yazılım satan Salesforce.com'un kurucusu Benioff için Time'a verdiği 190 milyon dolar, 6,7 milyar dolarlık servetinin yalnıza küçük bir kısmı.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu güçlü ve zengin insanlar derginin kırmızı çerçeveli kapağında yer almayı hâlâ önemsiyor.

Bunun son örneği, 1923'ten beri ABD'nin dünyadaki olaylara bakışını yansıtan Time dergisini alan Marc Benioff ve eşi oldu.

Servetlerini gazeteciliğin en şaşaalı günlerinin sona ermesinden ardından kazanmış olan milyarderler, haber merkezlerinin gürültüsüne çekiliyor.

Zor günler geçiren prestijli dergi ve gazeteleri satın almayı tercih eden milyarderlerin sayısı son dönemde artıyor.

McCabe, "Zenginler her zaman haber yayıncılığıyla ilgiliydi çünkü etkili medya kuruluşları sahiplerine kitlelere erişim ve etki imkanı tanıyor" diyor.

Enders Analysis'in medya analisti Douglas McCabe bunun nedeninin ilk dönemlerinde internet yayınlarını ücretsiz sunmayı tercih etmeleri ve reklam verenlerin, dijital mecraya yazılı basından daha az para vermek istemesi olduğunu söylüyor.

Satışları azalan ve reklam gelirleri için internet yayınlarıyla rekabet etmek zorunda kalan basın kuruluşları kendilerini haber düşkünü zenginlerin kollarına atmaya hazır.

Geçen yıl da Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs, The Atlantic dergisinin çoğunluk hissesini satın aldı. Bu yılsa Güney Afrikalı biyoteknoloji milyarderi Patrick Soon-Shiong, Los Angeles Times başta olmak üzere ABD'nin batı yakasındaki bazı gazeteleri bünyesine geçirdi.

Boston'daki Northeastern University'de gazetecilik üzerine çalışan ve "Zenginlerin Dönüşü: Jeff Bezos ve John Henry 21. Yüzyılda Gazeteleri Nasıl Baştan Yaratıyor" kitabının yazarı Dan Kennedy'ye göre bu bazıları için geçerli olsa da yeni nesil milyarderlerin başka motivasyonları da var:

"Bunun hem egolarından hem de gerçekten iyilik yapabileceklerine dair inançlarından kaynaklandığını düşünüyorum.

"Genelde bu medya kuruluşlarının finansal zeka eksikliği yaşadığına, kendileri gibi bir sahibi olunca tekrardan iyi işleyeceğine inanmaya yatkınlar."

Kennedy, Jeff Bezos ve Post için bu inancın doğrulandığını söylüyor. Amazon'un devasa erişimini kullanarak abone sayısını artırdılar ve New York Times'a rakip oldular.

Kennedy'ye göre, Bezos'un Washington Post'taki başarısı başkalarına ilham vermiş olabilir.

Başlangıçta Bezos'un Amazon'un reklamını yapacağı veya gazeteyi kendi şirketleri için kullanacağı, Post'u siyasi veya ekonomik çıkarlarına kullanacağına yönelik endişeler olsa da bunlar gerçekleşmedi.