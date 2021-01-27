Milyoner çift Covid aşı kuyruğunu atlamak için 1.610 km uçtu

Milyoner çift koronavirüs aşı sırasını atlamak için 1.610 km uzağa uçtu.

Kumarhane kralı 55 yaşındaki Rodney Baker ve 32 yaşındaki eşi Ekaterina Baker özel bir uçakla Moderna aşısının teslim edildiği Yukon’a uçmakla suçlanıyor.

Kanada Vencouver’a dönüşünde havaalanına asansör talep etmeleri üzerine kafaları karışan klinik personeli tarafından ihbar edilen çift, polis tarafından durduruldu.

ÇİFTE PARA CEZASI VERİLDİ

Çift, Yukon’daki acil durum önlemleri gereğince karantinada kalmamakla ve 21 Ocak’taki seyahat kurallarına uymamakla cezalandırıldı. Daily Star’ın haberine göre çift para cezasına çarptırıldı.

Yukon bölge yöneticisi John Streicker ise CBC’ye yaptığı açıklamada “Yaptıkları şey, topluluğumuzu riske attı. Yaşananlar için çok kızgınım” dedi. Streicker, çiftin aşı olduktan sonra havaalanına gitmek istemeleri üzerine şüphelendiklerini söyledi.

Çift, aşıdan sonra havaalanına dönerek şüpheleri üzerine çekti.

Bunun üzerine görevliler karantinada kalması gereken çifti aramaya başladı. Çift Vancouver’a dönmek üzere havaalanında bulundu.

Streicker “Aşı olmak için birilerinin bu kadar ileri gidebileceğini tahmin etmemiştik. Bu olay sonunda hepimiz kırgın hissediyoruz” dedi.

