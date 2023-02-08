Milyoner'de 1 milyonu kazanan Arda Ayten depremi anlattı! "Dolabın altına sıkıştım", "Bilincimi kaybettim, zehirlendim"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 7.7, Gaziantep'te 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem Adıyaman, Hatay, Malatya, Şanlıurfa ve daha birçok ili etkiledi. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasından tanınan Arda Ayten, deprem anında neler yaşadığını tane tane anlattı.

"DOLABIN ALTINA SIKIŞIP KALDIM"

Gece 04.00 civarında annesinin çığlıklarını duyduğunu ifade eden Arda Ayten, "Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim.

Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik." dedi.

Sonrasında evden dışarı çıktıklarını ve beklemeye başladıklarını belirten Ayten, etraftakilere tıbbi olarak yardımcı olabilecekleri bir ekip kurduklarını söyledi. Bölgelerin yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ayten, bir deprem daha olduktan sonra üzerlerine tavandan bir sürü şey düştüğünü ekledi.

“AĞLAMAYA BAŞLADIM”

İnsanların ateş yakarak bir araya geldiğini söyleyen 23 yaşındaki Ayten, "Yanlarına gittik. Bize fazlasıyla iyi davrandılar. Ben ağlamaya başladım. Bayağı bir süre ağladım." dedi.

“BİLİNCİMİ KAYBETTİĞİMİ, ZEHİRLENDİĞİMİ FARK ETTİM”

Sonra çadır kurduklarını söyleyen Ayten, "Çam odununun zehirleyici kokusunu çekerek - çünkü arabaya gidip yatmayı denedik ancak kar yağıyordu ve çok soğuktu - içeride ısınmaya çalıştık." dedi ve "Bir yerden sonra bilincimi kaybettiğimi, zehirlendiğimi fark ettim. Annemi de alıp dışarı çıktık." sözlerini sarf etti.

Başına gelenleri paylaşan Ayten, depremden etkilenen bölgelerin yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.



