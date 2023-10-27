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Milyonlar yarın İstanbul'da bir araya geliyor: AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi' açıklaması! "Tüm dünyaya gösterilecek"

27.10.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişinin katılımıyla yarın İstanbul'da "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleşecek. AK Partili Hamza Dağ, Mustafa Şen ve Osman Nuri Kabaktepe mitinge ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Filistin yalnız değildir. Yürüyüşümüzü tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum" mesajını verdi.

Milyonlar yarın İstanbul'da bir araya geliyor: AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi' açıklaması! "Tüm dünyaya gösterilecek"

Hamas-İsrail çatışması sonrası Filistin'e destek amacıyla yarın milyonlarca vatandaş ve yurt dışından isimler İstanbul'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı miting öncesi AK Partili isimlerden katılımcılara ve dünyaya mesajlar geldi.

"VATANDAŞLARIMIZ TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEKTİR"

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısı düzenledi. Hamza Dağ konuşmasında şunları ifade etti:
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını tebrik ediyorum. 7 Ekim'den beri İsrail, Filistin üzerinde bir zulme devam etmektedir. İsrail bir devlet gibi davranmamakta. Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri ceplerinde ıslık çalarlar. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskeleri düşmüştür. Filistin sadece bir ülkenin adı değildir, tüm dünyadaki vicdanlı insanların dağlanan yürekleridir. Gazze kutlu direnişin bayraktarıdır. Yarın Türkiye'nin 81 vilayetinden gelecek vatandaşlarımız bu bayraktarlığın ne anlama geldiğini tüm dünyaya göstereceklerdir. Filistin yalnız değildir. Yürüyüşümüzü tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum." dedi.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNEMLİ ÇAĞRILARDA BULUNACAK"

Osman Nuri Kabaktepe ise şunları söyledi:
"Yarın İstanbul'umuzda gerçekleştireceğimiz mitingimize katılmalarını bekliyoruz. Sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi gerçekleştireceğiz. Yarın ve 29 Ekim'de tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Yarın Cumhurbaşkanımız buradan önemli çağrılarda bulunacak. Milletimizin tarih boyunca gördüğüne kör olmadığı, her zaman mazlumun yanında pozisyon aldığı karakterini yarın burada göstereceğine inanıyorum."

Günün önemli manşetleri


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Filistin miting

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