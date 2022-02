Milyonlarca dolara NFT satıyor, kim oldukları ise bilinmiyordu! Bored Apes Yacht Club'ın arkasındaki isimler ortaya çıktı

NFT dünyası gün geçtikçe değişiyor ve gelişiyor. Ülkemizde de NFT konusunda adımlar atıldığı görülürken, dünyada Bored Apes Yacht Club adındaki bir koleksiyon dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimler, Bored Apes Yacht Club'ın maymun yüzlü NFT'lerine milyonlarca dolar ödüyor. Ancak Bored Apes Yacht Club'ın arkasında kim veya kimlerin olduğu bilinmiyor. Aslında bilinmiyordu desek daha doğru olur zira bir rapor sayesinde özellikle ünlülerin NFT (Değiştirilemez Token) aldıkları Bored Apes Yacht Club'ın arkasındaki isimler artık bir sır olmaktan çıktı.

MİLYONLARCA DOLARLIK KOLEKSİYONUN ARKASINDAN İKİ FLORİDALI ADAM ÇIKTI

BuzzFeed'ın raporu, Bored Apes Yacht Club'ın arkasındaki isimlerin Floridalı Greg Solano ve Wylie Aronow olduğunu ortaya koyuyor. 32 yaşında Solano, Gargamel takma adına sahip bir yazar ve editör olarak dikkat çekerken, 35 yaşındaki Aronow ise Gordon Goner takma adını kullanıyor.

TWITTER'DA PAYLAŞIM YAPIP BİR NEVİ DOĞRULADILAR

Söz konusu makale yayınlandıktan sonra, kimliği ortaya çıkan Greg Solano ve Wylie Aronow, Twitter'da "Web2 me vs. Web3 me" (Web 2'de ben, Web 3'te ben) ifadesini kullanan birer paylaşım yaptı ve kendi fotoğraflarını Bored Ape NFT'leriyle karşılaştırdılar. Böylece haberi doğrulamış oldular.

Got doxxed against my will. Oh well.



Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN — GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022

Bored Apes Yacht Club'ın arkasındaki şirket olan Yuga Labs CEO'su Nicole Muniz de Greg Solano ve Wylie Aronow'un kurucu ortaklardan olduğunu doğruladı.

Got doxed so why not. Web2 me vs Web3 me. pic.twitter.com/jfmzo5NtrH — Garga.eth (@CryptoGarga) February 5, 2022

BAŞKA ORTAKLAR DA VAR

Ancak Greg Solano ve Wylie Aronow aslında çok ilginç görünen ve bazen de moda olan maymunları çizen kişiler değil. Seneca adında 27 yaşındaki bir kişinin koleksiyonun baş sanatçısı olduğu söyleniyor. Ayrıca kimliği belirsiz olan ancak No Sass ve Emperor Tomato Ketchup adlarını kullanan iki kurucu ortak daha olduğu belirtiliyor.