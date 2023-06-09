Milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atıyor! Bu ilaçlar erken ölüm riskini artırıyor

İlaçlar genellikle ağrı kesmek için kullanılsa da gevşemeyi de sağlayan birçok ilaç bulunuyor. Uyku problemleri yaşayanlar uykusuzlukla mücadele edebilmek adına uyku ilaçlarına başvuruyor. Uyku ilaçları uykuya geçişi kolaylaştırsa da sağlık için büyük problemler yaratabiliyor. Yapılan araştırmalara göre uyku hapı kullanan kişiler doğal olarak uyuyanlara göre yüzde 55 daha fazla erken ölüm riski taşıyor.

ÖLÜM RİSKİNİ İKİ KATTAN FAZLA ARTIYOR

Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden Yu Sun şunları söyledi: "Sonuçlarımız en hafif tabirle şaşırtıcı. Pek çok insan uyumasına yardımcı olması için uyku haplarına güveniyor, bu yüzden onları almanın ölüm riskini iki kattan fazla artırabileceğini bulmak şok edici. " Uykusuzluk için birinci basamak tedavi olarak uyku hapı kullanmaktan kaçınmanızı ve önce diğer yöntemleri denemenizi öneririz ."

Yapılan araştırmalarda uyku hapı kullanan kişileri yaşam süreleri erkeklerde 5,3 yıl, kadınlarda 5,7 yıl daha kısaydı. NHS'ye göre, uyku hapları artık ciddi yan etkilere sahip olabileceği ve bağımlılığa yol açabileceği için pratisyen hekimler tarafından nadiren reçete ediliyor. Ciddi uykusuzluğunuz varsa ve diğer tedaviler işe yaramadıysa, yalnızca birkaç gün veya en fazla hafta boyunca atılırlar.

Elsevier dergisi Sleep Health'te yayınlanan son çalışma, ne kadar uzun yaşadığınız açısından ne kadar tehlikeli olabileceklerini inceledi. Araştırmacılar, 1994'ten 2011'e kadar Tayvan'da 484.916 yetişkinde ölüm riskini ve beklenen yaşam süresini izledi. Dört gruba ayrıldılar: dört saat veya daha az uyuyan, dört ila altı saat uyuyan, altı ila sekiz saat uyuya, sekiz saat ve daha fazla uyuyan. Katılımcılara ayrıca uyumak için reçeteli uyku hapı kullanıp kullanmadıkları ve ne kadar düzenli aldıkları da soruldu.

Dört saatin altında, hapları alan ve almayanlar arasında ölüm riskinde çok az fark vardı. Ancak ilaçları alanların, dört ila altı saat grubunda erken ölme olasılığı yüzde 32 daha fazlaydı.

Bağımsız uzmanlar, üç uyku süresi boyunca artan riskin doğrudan haplardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorguladı. Open University'den Profesör Kevin McConway şunları söyledi: "Araştırmacılar, uyku hapı alan kişilerin erken ölüm riskinin daha yüksek olduğunu buldular.





