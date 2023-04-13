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Milyonlarca kişiye sahte mail tuzağı! Tek tıkla kimlik, adres, kredi kartı bilgilerini kaptırdılar... 11 ilde hackerlara 'Kalkan' operasyonu

13.04.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 11 ilde hackerlara yönelik operasyon düzenlendi. 'Kalkan' isimli operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şirketler ile üst düzey kamu görevlilerini hedef alan hackerların, gönderdikleri sahte mailler ile milyonlarca kişinin bilgilerini ele geçirdikleri ve bunları sattıkları belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şirket sistemlerinde veri ihlalleri olduğuna yönelik ihbar sonrası harekete geçti. Çalışma yapan polis, sanal ortamda birbirleri ile irtibat halinde rumuz isimli 20 kişiyi tespit etti. Kimlikleri belirleyen polis, 11 ilde operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, yakalandı. Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

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ÖRGÜT ELEBAŞI BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU

Polis, şüphelilerin özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını belirledi. Şüphelilerin gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi. Bu şifreler sayesinde milyonlarca kişinin kimlik, adres, kredi kart bilgilerinin ele geçirildiği ve bu bilgilerin dolandırıcılara satıldığı belirlendi.

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SANAL PLATFORM KURMUŞLAR

Şüphelilerin ayrıca bir sanal platform kurdukları, söz konusu platforma referans ile üye olunduğu belirlendi. Şüphelilerin kurdukları platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattıkları da tespit edildi.

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'KALKAN' OPERAYONU

Hacker örgütüne 'Kalkan' isimli operasyonu yapan polis, örgüt elebaşının başka bir suçtan tutuklu olduğunu da tespit etti. Ayrıca örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleri ile tanıdıkları, gerçek hayatta hiç tanışmadıkları belirtildi. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA-AA)

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