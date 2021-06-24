HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Milyonlarca kişiyi dehşete düşüren an! Dev piton yüzünü ısırdı

Milyonlarca kişiyi dehşete düşüren an! Dev piton yüzünü ısırdı

24.06.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayvanlarla en inanılmaz karşılaşma anlarını hayvan bakıcısı Jay Brewer, sosyal medya hesabından paylaşıyor. Birkaç ay önce yine bir yılanın saldırısına uğrayan kişi, yine benzer bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Dev pitonun yumurtalarını almaya çalışan bakıcının bu anları, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Zürafalardan fillere, komodo ejderlerinden tuzlu su timsahlarına kadar her gün bakımını üstlendiği hayvanların fotoğraf ve videolarını paylaşan bakıcı Jay Brewer, son yayınladığı video ile izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

3 milyondan fazla takipçisini dehşete düşüren Brewer, devasa bir yılan tarafından yüzünden ısırıldığı görüntüleri paylaştı.

Görüntüye göre, dev yılan olanlardan pek memnun değildi ve bebeklerini korumak için saldırmaya karar verdi.

''BENİ YAKALADI''

Bakıcı, yavruların yumurtadan çıkmalarına yardımcı olabilmeleri için özellikle büyük bir pitona ait bazı yumurtaları almaya çalıştığı anlar için "Vay canına, tam suratıma. Beni yakaladı. 30 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum ama yine de kazalar olabiliyor. Tek amacım anne yılanın yumurtarını kurtarabilmek" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Korona tedavisi gören kadına çıkarılan fatura şaşkına çevirdiKorona tedavisi gören kadına çıkarılan fatura şaşkına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Herkesin merak ettiği soru cevaplandı! Etkisi kanıtlandı

Herkesin merak ettiği soru cevaplandı! Etkisi kanıtlandı

Kuyumcuların 'altın' kavgası

Kuyumcuların 'altın' kavgası

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.