Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Muğla'nın Ula ilçesinin sakin kenti Akyaka’da sabah saatlerinde deniz kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.
Sahilde milyonlarca telef olmuş vaziyette arı bulundu. Bu tür durumların sık sık yaşandığı belirtilirken, bal toplamak için kovandan çıkan arıların kovana dönüş yolunda rüzgarın ters esmesi nedeniyle uçuş yapamadığı, bu nedenle takatsiz kalıp suya düştüğü ve dalgalarla da telef olmuş vaziyette sahile sürüklendiği belirtildi.
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