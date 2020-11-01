Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı ve emekli akademisyen Dr. Erol Kesici, Göller Yöresi'nde yaptığı bilimsel çalışmalarda, başta tarımsal sulamalar olmak üzere, aşırı su alımı, kirlilik, küresel ısınma gibi pek çok nedenle göller ve sulak alanların hızla kuruduğuna dikkat çekti. En önemli araştırma konularından birinin de Eğirdir Gölü olduğunu aktaran Dr. Erol Kesici, gölde suların çekilmesiyle ortaya çıkan milyonlarca yıllık fosil adacıklara işaret etti.

'MİLYONLARCA YIL ÖNCE OLUŞTU'

Türkiye’de doğal göllerin en güzel temsilcilerinden birinin milyonlarca yıl önce oluşan Eğirdir Gölü olduğunu anlatan Dr. Kesici, “Gölün meydana gelişi, yeryüzü hareketleri ve biçim değiştirmeleri kırılma, kıvrımlanma ve yarılma olaylarının meydana geldiği Üçüncü Jeolojik Zamandır (Tersiyer- Miyosen). O dönemde, Toros Dağlarının oluşumu sırasında ortaya çıkan büyük çukurlar zamanla kısmen dolarak göllerin meydana geldiği bilinmektedir" dedi.

'SU SEVİYESİ 4 METREYE KADAR DÜŞTÜ'

Son üç yıl içerisinde başta tarımsal sulama olmak üzere aşırı su alımının gölün su seviyesini ortalama 4 metreye kadar düşürdüğünü açıklayan Dr. Kesici, kıyılarında ise 10 metreden 120 metreye ulaşan kuruyan alanlar oluştuğunu söyledi. Dr. Kesici, bu nedenle gölün bazı kesimlerinde milyonlarca yıl önce meydana gelen ve gölün çanak yapısını oluşturan tektonik kaynaklı kayaçlar ve fosil yapıların ortaya çıktığını dile getirdi.