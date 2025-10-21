KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o?

Hayat bir bakmışsın hızlı trene dönüşüyor. Telefon çalıyor, bildirim geliyor, iş yetiştirmek gerekiyor derken kafanın içi karışıp duruyor. İşte tam da burada Mindful Living devreye giriyor. Yani kısaca anda kalma sanatı diyebiliriz. Gününü daha huzurlu, daha keyifli ve daha farkında yaşaman için küçük ama etkili alışkanlıklar.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o?

Peki bu "Mindful Living" tam olarak nedir?

Mindful Living, Türkçesiyle farkındalıkla yaşamak, hayatı otomatik pilottan çıkarıp bilinçli bir şekilde anda kalmayı seçmek anlamına geliyor. Yani geçmişin pişmanlıklarında veya geleceğin endişelerinde kaybolmak yerine, şimdiye odaklanmak demek. Sabah kahveni içerken kokusunu fark etmek, yürürken adımlarının ritmini hissetmek, yemeğini aceleyle değil tadını çıkararak yemek… İşte bunların hepsi mindful living’in küçük ama güçlü örnekleri. Şimdi detaylara birlikte bakalım!

1. Güne şükürle başlamak kendine enerji yüklemeye benzer.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 1

Sabah gözünü açtığında çalan alarma söylenmek yerine üç küçük şeye şükret. Kahven, sevdiklerin veya uyandığın güneş bile olabilir bu. Bir nevi beynine olumlu bir yazılım yüklemek gibi düşünebilirsin. Günün geri kalanı da bu sayede daha hafif akar.

2. Nefesin senin gizli gücün.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 2

Koşarken nasıl nefes nefese kalıyorsan, günlük koşturmaca da insana aynısını yapar. İşte o anda durup derin bir nefes almak çok ama çok önemli. İçine çektiğin hava sanki tozu dumana katar ve içini tertemiz yapar. Nefes farkındalığı tam da bu yüzden herkesin kazanması gereken bir özellik.

3. Hissederek yemek yemek gerek.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 3

Telefonu kenara koy, diziyi durdur. Yediğin lokmanın tadına odaklan. Sanki ağzında küçük bir festival varmış gibi hisset. Mindful eating sayesinde hem karnın hem ruhun doyar.

4. Teknoloji detoksu, zihnini rahatlatmanın en önemli aşamalarından biri.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 4

Günde birkaç saat ekranlardan uzaklaş. O an telefonuna bakmamak dünyayı durdurmaz, ama zihnine çok iyi gelir. Kendi düşüncelerinle baş başa kalmak başta garip gelse de zihnini temizlediğinden kendini çok daha iyi hissederken bulacaksın.

5. Yürürken adımlarını dinlemek insanı bedeniyle barıştırır.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 5

Yolda yürürken kafanda milyon düşünceyle değil de ayak seslerinle ilerle. Her adımında “şimdi buradayım” de. Bu sayede bedenini her şeyiyle hissedebileceksin.

6. Hayır demek ruhunu koruyan bir güvenlik duvarı aslında.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 6

Mindful living sadece anda kalmak değil, aynı zamanda kendini korumaktır da. İstemediğin şeylere hayır diyebiliyor olmak sana zaman ve huzur kazandırır. Herkesin işine koşmak yerine kendi enerjini dengede tutarsın. Bunu yaptığında sınırlarını çizen bir kahraman gibi hissedeceksin, inan bize!

7. Küçük keyif anlarını yakalamak ömrü uzatır.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 7

Bir kahve kokusu, yağmur sesi veya bir kedinin mırlaması… Bu küçük anlara dikkat kesil. Çünkü mutluluk asıl o anlık detaylarda saklı. Onları fark etmek mutluluğuna mutluluk katacak.

8. Duygularını kabul etmeyi kendine açık çek vermek gibi düşün.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 8

Kötü hissettiğinde “hadi kalk neşelen” diye bastırma. O anı fark et, kabul et ve yaşa. Çünkü duygularını görmezden gelmek yerine asıl onlarla dost olmak seni güçlü yapar. Mindful living demek kendinle dürüst olabilmek demek aynı zamanda.

9. Tek işe odaklanırsan daha kaliteli sonuçlar alırsın.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 9

Aynı anda hem mail yazıp hem müzik açıp hem de yemek yapmaya çalışma. Bu durum beynin RAM’ini yakıyor. Tek bir işe odaklandığında daha kaliteli sonuç alırsın. Ayrıca bitirdiğinde kendini süper verimli hissetmek de cabası.

10. Anda kalmak hayatı en net haliyle görmektir.

“Mindful Living” sana iyi gelecek! Peki nedir o? 10

Geçmişe takılmak ve geleceği kurcalamak yerine sadece şimdiyi yaşa. Arkadaşının kahkahasına odaklan, içtiğin çayın sıcaklığını hisset. O anları fark ettiğinde hayatın netliği de artar. Ve bir bakmışsın, kendi hayatının başrolünde gerçekten rol alıyorsun.

Anahtar Kelimeler:
düşünce hayat nefes Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.