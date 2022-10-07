Minecraft FPS arttırma: Minecraft FPS arttırma yolları nelerdir?

Bilgisayarınızda Minecraft oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için FPS değerinin yüksek olması gerekir. Özellikle donanım açısından daha eski sisteme sahip olan bilgisayarlarda FPS değeri sürekli değişebilir. Kullanıcılar Minecraft oyun içi ayarlar bölümünden gerekli düzenlemeleri yaparak FPS değerini daha kolay bir şekilde arttırabilir.
Minecraft FPS arttırma yolları
Online bilgisayar video oyunları oynarken en iyi performansın elde edilebilmesi için FPS değerinin yüksek olması gerekir. Minecraft oyununu oynayan kullanıcılar, daha iyi bir oyun performansı yaşayabilmek ve daha fazla verim alabilmek için FPS arttırma yollarını deneyebilir. Oyun içerisinde kasma, donma veya takılma gibi durumlar yaşıyorsanız aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:
- Grafik ayarlarını düzenleyin.
- Oyun esnasında arka planda çalışan uygulama varsa bu uygulamaları devre dışı bırakın.
- Virüs taraması yapın.
- Bilgisayar donanım sisteminizi yükseltebilirsiniz.
- Ekran kartınızı güncelleyin.
- Güç modu ayarlarını değiştirin.
- İşletim sisteminizi güncelleyin.
- Masa üstü uygulamalarını kapatın.
Oyunda FPS değerini arttırabilmeniz için birtakım önemli modlar da bulunur. Minecraft fps arttırma modu olarak özellikle "OptiFine modu" tercih edilir.
Minecraft en iyi grafik ayarları
Oyundan daha iyi verim alabilmeniz için öncelikli olarak OptiFine modunu bilgisayarınıza indirip yüklemeniz gerekir. Bu modu etkinleştirdikten sonra aşağıdaki adımları izleyerek oyun için en iyi grafik ayarlarını yapabilirsiniz:
Genel Grafik Ayarları
- Grafikler: Hızlı
- Pürüzsüz Yıldırım: Minimum
- Pürüzsüz Yıldırım Seviyesi: %100
- Arayüz Ölçeği: Büyük
- Dinamik Işıklar: Kapalı
- Gölgelendiriciler: Kapalı
- Render Mesafesi: 10 ( Bu ayarı yaptıklarında bilgisayarda kasma gibi bir durum yaşanırsa bu değeri düşürebilir.)
- Maksimum Kare Hızı: Sınırsız
- Varlık Gölgeleri: Kapalı
Detaylar
- Bulutlar: Kapalı
- Ağaçlar: Hızlı
- Gökyüzü: Kapalı
- Güneş ve Ay: Kapalı
- Sis: Kapalı
- Yarı Saydam Bloklar: Hızlı
- Düşen Öğeler: Hızlı
- Vinyet: Hızlı
- Varlık Mesafesi: %100
- Yağmur ve Kar: Hızlı
- Yıldızlar: Kapalı
- Bataklık Renkleri: Açık
Animasyonlar
Minecraft Optifine maksimum ayarları: Kapalı
Kalite
- Anizotropik Filtreleme: Kapalı
- Kenar yumuşatma: Kapalı
- Bağlantılı Dokular: Hızlı
- Özel Gökyüzü: Kapalı
- Bozulma Etkileri: %100
Verim
- İşleme Bölgeleri: Açık
- Akıllı Animasyonlar: Kapalı
- Pürüzsüz FPS: Açık
- Parça Güncellemeleri: 1
- Tembel Parça Yükleniyor: Açık
- Hızlı Oluşturma: Açık
- Hızlı Matematik: Açık
- Pürüzsüz Dünya: Açık
- Dinamik Güncellemeler: Açık
Okuyucu Yorumları 0 yorum