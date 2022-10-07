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Minecraft FPS arttırma: Minecraft FPS arttırma yolları nelerdir?

07.10.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin en popüler video oyunları arasında Minecraft yer alır. Rekabetçi online bilgisayar oyunları arasında bulunan bu oyunda kullanıcılar, hayalini kurdukları bir ortam inşa ederler. Minecraft oyununda FPS değerinin ayrı bir önemi vardır. Bu değer düştüğünde oyunda kesilme, kopma veya donma gibi olumsuz durumlar yaşanır.

Minecraft FPS arttırma: Minecraft FPS arttırma yolları nelerdir?

İçindekiler

  • Minecraft FPS arttırma yolları
  • Minecraft en iyi grafik ayarları

Bilgisayarınızda Minecraft oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için FPS değerinin yüksek olması gerekir. Özellikle donanım açısından daha eski sisteme sahip olan bilgisayarlarda FPS değeri sürekli değişebilir. Kullanıcılar Minecraft oyun içi ayarlar bölümünden gerekli düzenlemeleri yaparak FPS değerini daha kolay bir şekilde arttırabilir.

Minecraft FPS arttırma yolları

Online bilgisayar video oyunları oynarken en iyi performansın elde edilebilmesi için FPS değerinin yüksek olması gerekir. Minecraft oyununu oynayan kullanıcılar, daha iyi bir oyun performansı yaşayabilmek ve daha fazla verim alabilmek için FPS arttırma yollarını deneyebilir. Oyun içerisinde kasma, donma veya takılma gibi durumlar yaşıyorsanız aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

  • Grafik ayarlarını düzenleyin.
  • Oyun esnasında arka planda çalışan uygulama varsa bu uygulamaları devre dışı bırakın.
  • Virüs taraması yapın.
  • Bilgisayar donanım sisteminizi yükseltebilirsiniz.
  • Ekran kartınızı güncelleyin.
  • Güç modu ayarlarını değiştirin.
  • İşletim sisteminizi güncelleyin.
  • Masa üstü uygulamalarını kapatın.

Oyunda FPS değerini arttırabilmeniz için birtakım önemli modlar da bulunur. Minecraft fps arttırma modu olarak özellikle "OptiFine modu" tercih edilir.

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Minecraft en iyi grafik ayarları

Oyundan daha iyi verim alabilmeniz için öncelikli olarak OptiFine modunu bilgisayarınıza indirip yüklemeniz gerekir. Bu modu etkinleştirdikten sonra aşağıdaki adımları izleyerek oyun için en iyi grafik ayarlarını yapabilirsiniz:

Genel Grafik Ayarları

  • Grafikler: Hızlı
  • Pürüzsüz Yıldırım: Minimum
  • Pürüzsüz Yıldırım Seviyesi: %100
  • Arayüz Ölçeği: Büyük
  • Dinamik Işıklar: Kapalı
  • Gölgelendiriciler: Kapalı
  • Render Mesafesi: 10 ( Bu ayarı yaptıklarında bilgisayarda kasma gibi bir durum yaşanırsa bu değeri düşürebilir.)
  • Maksimum Kare Hızı: Sınırsız
  • Varlık Gölgeleri: Kapalı

Detaylar

  • Bulutlar: Kapalı
  • Ağaçlar: Hızlı
  • Gökyüzü: Kapalı
  • Güneş ve Ay: Kapalı
  • Sis: Kapalı
  • Yarı Saydam Bloklar: Hızlı
  • Düşen Öğeler: Hızlı
  • Vinyet: Hızlı
  • Varlık Mesafesi: %100
  • Yağmur ve Kar: Hızlı
  • Yıldızlar: Kapalı
  • Bataklık Renkleri: Açık
FPS neden düşer? Oyunlarda FPS düşmesinin nedeni nedir?FPS neden düşer? Oyunlarda FPS düşmesinin nedeni nedir?

Animasyonlar

Minecraft Optifine maksimum ayarları: Kapalı

Kalite

  • Anizotropik Filtreleme: Kapalı
  • Kenar yumuşatma: Kapalı
  • Bağlantılı Dokular: Hızlı
  • Özel Gökyüzü: Kapalı
  • Bozulma Etkileri: %100

Verim

  • İşleme Bölgeleri: Açık
  • Akıllı Animasyonlar: Kapalı
  • Pürüzsüz FPS: Açık
  • Parça Güncellemeleri: 1
  • Tembel Parça Yükleniyor: Açık
  • Hızlı Oluşturma: Açık
  • Hızlı Matematik: Açık
  • Pürüzsüz Dünya: Açık
  • Dinamik Güncellemeler: Açık
Oyunlarda FPS drop neden olur? FPS drop sorunu çözümü nedir?Oyunlarda FPS drop neden olur? FPS drop sorunu çözümü nedir?


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Minecraft fps
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