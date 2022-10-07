Minecraft FPS arttırma: Minecraft FPS arttırma yolları nelerdir?

Bilgisayarınızda Minecraft oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için FPS değerinin yüksek olması gerekir. Özellikle donanım açısından daha eski sisteme sahip olan bilgisayarlarda FPS değeri sürekli değişebilir. Kullanıcılar Minecraft oyun içi ayarlar bölümünden gerekli düzenlemeleri yaparak FPS değerini daha kolay bir şekilde arttırabilir.

Minecraft FPS arttırma yolları

Online bilgisayar video oyunları oynarken en iyi performansın elde edilebilmesi için FPS değerinin yüksek olması gerekir. Minecraft oyununu oynayan kullanıcılar, daha iyi bir oyun performansı yaşayabilmek ve daha fazla verim alabilmek için FPS arttırma yollarını deneyebilir. Oyun içerisinde kasma, donma veya takılma gibi durumlar yaşıyorsanız aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Grafik ayarlarını düzenleyin.

Oyun esnasında arka planda çalışan uygulama varsa bu uygulamaları devre dışı bırakın.

Virüs taraması yapın.

Bilgisayar donanım sisteminizi yükseltebilirsiniz.

Ekran kartınızı güncelleyin.

Güç modu ayarlarını değiştirin.

İşletim sisteminizi güncelleyin.

Masa üstü uygulamalarını kapatın.

Oyunda FPS değerini arttırabilmeniz için birtakım önemli modlar da bulunur. Minecraft fps arttırma modu olarak özellikle "OptiFine modu" tercih edilir.

Minecraft en iyi grafik ayarları

Oyundan daha iyi verim alabilmeniz için öncelikli olarak OptiFine modunu bilgisayarınıza indirip yüklemeniz gerekir. Bu modu etkinleştirdikten sonra aşağıdaki adımları izleyerek oyun için en iyi grafik ayarlarını yapabilirsiniz:

Genel Grafik Ayarları

Grafikler: Hızlı

Pürüzsüz Yıldırım: Minimum

Pürüzsüz Yıldırım Seviyesi: %100

Arayüz Ölçeği: Büyük

Dinamik Işıklar: Kapalı

Gölgelendiriciler: Kapalı

Render Mesafesi: 10 ( Bu ayarı yaptıklarında bilgisayarda kasma gibi bir durum yaşanırsa bu değeri düşürebilir.)

Maksimum Kare Hızı: Sınırsız

Varlık Gölgeleri: Kapalı

Detaylar

Bulutlar: Kapalı

Ağaçlar: Hızlı

Gökyüzü: Kapalı

Güneş ve Ay: Kapalı

Sis: Kapalı

Yarı Saydam Bloklar: Hızlı

Düşen Öğeler: Hızlı

Vinyet: Hızlı

Varlık Mesafesi: %100

Yağmur ve Kar: Hızlı

Yıldızlar: Kapalı

Bataklık Renkleri: Açık

Animasyonlar

Minecraft Optifine maksimum ayarları: Kapalı

Kalite

Anizotropik Filtreleme: Kapalı

Kenar yumuşatma: Kapalı

Bağlantılı Dokular: Hızlı

Özel Gökyüzü: Kapalı

Bozulma Etkileri: %100

Verim

İşleme Bölgeleri: Açık

Akıllı Animasyonlar: Kapalı

Pürüzsüz FPS: Açık

Parça Güncellemeleri: 1

Tembel Parça Yükleniyor: Açık

Hızlı Oluşturma: Açık

Hızlı Matematik: Açık

Pürüzsüz Dünya: Açık

Dinamik Güncellemeler: Açık



