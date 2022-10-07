Oyunlarda FPS drop neden olur? FPS drop sorunu çözümü nedir?

Online bilgisayar oyunlarında kullanıcıların donanım sistemleri ne kadar güçlü olursa olsun bazı zamanlar ani FPS düşmesi yaşanabilir. Bu sorun donanım sisteminden kaynaklı olabileceği gibi başka sebeplerden dolayı da kaynaklanabilir. FPS değerinin düşmesi oyun içi performansı ciddi şekilde etkiler. Peki, FPS drop neden olur?

Oyunlarda FPS Drop neden olur?

Çevrim içi bilgisayar oyunlarında FPS drop sorunu sıklıkla yaşanır. Özellikle rekabetçi ve nişancı online bilgisayar oyunlarında bu sorunla daha sık karşılaşılır. Bilgisayarlar herhangi bir oyunu çalıştırırken en fazla gücü ekran kartı ve işlemciden alır. Bilgisayarınızdaki donanım yetersiz kaldığında ani FPS düşüşleriyle karşılaşabilirsiniz. FPS drop sorununa sebep olan temel faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

İnternet bağlantısı sorunu

Hard disk sorunu

Ekran kartı sürücülerindeki teknik hatalar

İşlemcideki teknik hatalar

Oyun dosyaları indirirken veya kurarken karşılaşılan sorunlar

İşlemcinin ısı değeri

FPS Drop sorunu çözümü nedir?

Çevrim içi bilgisayar oyunlarında yaşanan FPS drop sorunu oyun performansını olumsuz yönde etkiler. Bu sorunun neyden kaynaklandığını bulduktan sonra çözüm son derece basittir. Aşağıdaki çözüm yollarını deneyerek FPS düşüş sorununu çözebilirsiniz:

RAM belleğinizin depolama alanının yeterli olup olmadığını kontrol edin.

İşlemci ve ekran kartınızın yeterli güce sahip olduğundan emin olun. Güncelleme varsa güncelleyin.

Windows için güncelleme varsa bunları güncelleyin.

Oyun modu etkin değilse oyun modunu etkinleştirin.

Arka planda çalışan herhangi bir uygulama varsa bu uygulamayı kapatın.

Çevrim içi bilgisayar oyunlarında oyun içi grafik ayarlarını kontrol edin.

Mouse yani fare hz oranını düşürün.

Game DVR özelliği aktifse bunu pasif hâle getirin.

Özellikle Valorant fps drop sorunu yaşıyorsanız animasyonlu silah kaplamaları kullanmamanız önerilir.

CS GO FPS Drop sorunu

CS GO FPS drop sorunu yaşayan kullanıcılar bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları uygulayabilir:

Öncelikli olarak oyuna giriş yapın.

Ardından "Oyun Ayarları" bölümüne gelin.

Oyun ayarları bölümünde "Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" seçeneği "Evet" olarak işaretleyin.

Sonrasında klavyenizde bulunan "esc" tuşunun altındaki "é" tuşuna basın.

Karşınıza bir konsol çıkacaktır. Bu konsola "logaddress_add1" yazınız ve ardından "enter" tuşuna basın.

Bu adımları doğru bir şekilde yaptığınız takdirde oyun içinde yaşanan FPS drop sorununu çözebilirsiniz.



