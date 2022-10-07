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Oyunlarda FPS drop neden olur? FPS drop sorunu çözümü nedir?

07.10.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online bilgisayar oyunlarında kullanıcıların en çok sıkıntı yaşadığı durumlardan biri FPS drop sorunudur. FPS drop, anlık FPS düşmesi manasına gelir. Bu durum yaşandığında oyun içinde donma, kasma, takılma gibi problemler ortaya çıkar. FPS değerinin ani düşmesine drop denmektedir. Oyunlardaki bu problemler birçok kullanıcı için can sıkıcı bir durumdur.

Oyunlarda FPS drop neden olur? FPS drop sorunu çözümü nedir?

İçindekiler

  • Oyunlarda FPS Drop neden olur?
  • FPS Drop sorunu çözümü nedir?
  • CS GO FPS Drop sorunu

Online bilgisayar oyunlarında kullanıcıların donanım sistemleri ne kadar güçlü olursa olsun bazı zamanlar ani FPS düşmesi yaşanabilir. Bu sorun donanım sisteminden kaynaklı olabileceği gibi başka sebeplerden dolayı da kaynaklanabilir. FPS değerinin düşmesi oyun içi performansı ciddi şekilde etkiler. Peki, FPS drop neden olur?

Oyunlarda FPS Drop neden olur?

Çevrim içi bilgisayar oyunlarında FPS drop sorunu sıklıkla yaşanır. Özellikle rekabetçi ve nişancı online bilgisayar oyunlarında bu sorunla daha sık karşılaşılır. Bilgisayarlar herhangi bir oyunu çalıştırırken en fazla gücü ekran kartı ve işlemciden alır. Bilgisayarınızdaki donanım yetersiz kaldığında ani FPS düşüşleriyle karşılaşabilirsiniz. FPS drop sorununa sebep olan temel faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İnternet bağlantısı sorunu
  • Hard disk sorunu
  • Ekran kartı sürücülerindeki teknik hatalar
  • İşlemcideki teknik hatalar
  • Oyun dosyaları indirirken veya kurarken karşılaşılan sorunlar
  • İşlemcinin ısı değeri
FPS neden düşer? Oyunlarda FPS düşmesinin nedeni nedir?FPS neden düşer? Oyunlarda FPS düşmesinin nedeni nedir?

FPS Drop sorunu çözümü nedir?

Çevrim içi bilgisayar oyunlarında yaşanan FPS drop sorunu oyun performansını olumsuz yönde etkiler. Bu sorunun neyden kaynaklandığını bulduktan sonra çözüm son derece basittir. Aşağıdaki çözüm yollarını deneyerek FPS düşüş sorununu çözebilirsiniz:

  • RAM belleğinizin depolama alanının yeterli olup olmadığını kontrol edin.
  • İşlemci ve ekran kartınızın yeterli güce sahip olduğundan emin olun. Güncelleme varsa güncelleyin.
  • Windows için güncelleme varsa bunları güncelleyin.
  • Oyun modu etkin değilse oyun modunu etkinleştirin.
  • Arka planda çalışan herhangi bir uygulama varsa bu uygulamayı kapatın.
  • Çevrim içi bilgisayar oyunlarında oyun içi grafik ayarlarını kontrol edin.
  • Mouse yani fare hz oranını düşürün.
  • Game DVR özelliği aktifse bunu pasif hâle getirin.
  • Özellikle Valorant fps drop sorunu yaşıyorsanız animasyonlu silah kaplamaları kullanmamanız önerilir.
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CS GO FPS Drop sorunu

CS GO FPS drop sorunu yaşayan kullanıcılar bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları uygulayabilir:

  • Öncelikli olarak oyuna giriş yapın.
  • Ardından "Oyun Ayarları" bölümüne gelin.
  • Oyun ayarları bölümünde "Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" seçeneği "Evet" olarak işaretleyin.
  • Sonrasında klavyenizde bulunan "esc" tuşunun altındaki "é" tuşuna basın.
  • Karşınıza bir konsol çıkacaktır. Bu konsola "logaddress_add1" yazınız ve ardından "enter" tuşuna basın.

Bu adımları doğru bir şekilde yaptığınız takdirde oyun içinde yaşanan FPS drop sorununu çözebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Valorant cs go fps
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