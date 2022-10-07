FPS neden düşer? Oyunlarda FPS düşmesinin nedeni nedir?

Online bilgisayar oyunlarının iyi bir şekilde oynanabilmesi için FPS değerinin yeterli olması gerekir. Bu değer yüksek olduğunda oyun sahneleri daha net ve daha akıcı olmakla birlikte kullanıcılar tüm sahneleri daha pürüzsüz bir şekilde görür. Birçok kullanıcı bilgisayarı iyi olduğu hâlde az FPS alabilir ve bu konuda FPS sorunu yaşayabilir. Bu durumun yaşanmasında ekran kartı ve işlemci gibi birçok etken rol oynar.

FPS neden düşer?

Özellikle online nişancı veya rekabetçi bilgisayar oyunlarında FPS değerinin yüksek olması büyük bir önem taşır. Bu değer düştüğünde oyun içerisinde donma, takılma veya kasma gibi bir takım aksaklıklar yaşanır. Bu değeri en çok etkileyen faktörlerden biri ekran kartıdır.

Online bilgisayar oyunları çok fazla grafiğe sahiptir. Bu grafikler bilgisayarın ekran kartını zorlayabilir. Bu zorlama oyunlarda FPS’nin düşmesinin nedeni olarak görülür. Ekran kartı dışında RAM belleğinin ve işlemcinin yetersiz olması da bu değerin düşmesine sebep olur.

FPS değeri neye bağlı?

FPS değerinin düşmesinde veya yükselmesinde ekran kartı başta olmak üzere RAM ve işlemci gibi bilgisayarda bulunan tüm donanım sisteminin etkisi vardır. Bu donanım sistemleri arasında en etkilisi ise ekran kartıdır. FPS değeri öncelikli olarak ekran kartının gücüne bağlıdır. Eğer ekran kartı yeteri kadar güçlü değilse FPS değerinde önemli ölçüde düşüş yaşanır. Kullanıcılar bazı durumlarda bilgisayarları iyi çalışmasına rağmen düşük kare sayısı (fps sayısı) ile karşılaşmaktadır. Bu sorun görüntü ayarları ve arayüz seçenekleri gibi oyun içi ayarları gözden geçirmekle düzelebilir.

İşlemci çok ısınırsa FPS düşer mi?

Masa üstü bilgisayarlarda veya laptoplarda işlemcinin aşırı ısınması, FPS değerinin düşmesine sebep olabilir. Bu durum online bilgisayar oyunlarının performansını ciddi şekilde etkiler. Isınmanın olduğu durumlarda bilgisayarın donanım sistemi kendini korumak için soğumaya geçer. Bu durum sonucunda da bilgisayarlarda veya laptoplarda performans düşüklüğü yaşanabilir.

FPS arttırmak için ne yapmalıyım?

FPS değerini arttırmak ve online oyunlardan daha iyi performans alabilmeniz için birçok yol bulunur. FPS’yi arttırmak için şu adımları yapabilirsiniz:

İlk olarak grafik kart sürücülerini güncelleştirin.

Overlock yani hız aşırtma yapabilirsiniz. (Bu işlemi yaparken bir ekran kartına gereksinim duyulmaktadır. Ancak bu işlem bilgisayarınız için riskli olabilir, uzmanlardan yardım alarak yapılması önerilir.)

FPS arttırma programlarından birini kullanabilirsiniz.

Oyun içi grafik ve video ayarlarını bilgisayarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.



