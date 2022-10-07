LOL FPS arttırma: LOL FPS arttırma yolları nelerdir?

LOL (League of Legends) oyunu, online e-spor dünyasında oldukça popüler bir oyundur. Kullanıcılar her oyunda olduğu gibi bu oyunda da birtakım problemlerle karşılaşabilir. Bu problemlerin en başında da FPS sorunu gelir. Kullanıcılar oyunu daha akıcı ve kesintisiz oynayabilmek için FPS değerini yükseltmenin yollarını aramaktadır.
LOL ve benzeri online bilgisayar oyunlarında FPS değerinin yüksek olması oyundan daha iyi performans alınmasını sağlar. Kullanıcıların bu tarz oyunlarda en sık karşılaştığı sorunlardan biri FPS’dir. Böyle bir sorunla karşılaşan tüm kullanıcılar, aşağıdaki adımları izleyerek FPS değerini kolay bir şekilde yükseltebilir:
Yukarıdaki yöntemleri deneyerek, FPS değerini yükseltebilirsiniz.
LOL video oyunundan daha iyi verim alabilmeniz için ayarlar bölümünü doğru bir şekilde düzenlemeniz gerekir. Bunun için LOL oyun içi ayarlar kısmına giriş yapmalısınız. Bu kısımdan grafik ayarları bölümüne geçiş yapmak için oyunu açtıktan sonra “ESC” tuşuna basmanız yeterlidir. Ardından oyundan daha iyi performans alabilmeniz için aşağıdaki grafik ayarlarını düzenleyebilirsiniz:
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