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LOL FPS arttırma: LOL FPS arttırma yolları nelerdir?

07.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun dünyasında oldukça trend olan ve Riot Games tarafından ortaya çıkarılan oyunlardan biri League of Legends video oyunudur. Rekabete dayalı olan bu oyunu kullanıcıların akıcı bir şekilde oynayabilmesi için FPS’nin yüksek olması gerekir. Saniyelik görüntü sayısı manasını taşıyan FPS değeri, online bilgisayar oyunları için büyük bir önem taşır.

LOL FPS arttırma: LOL FPS arttırma yolları nelerdir?

LOL (League of Legends) oyunu, online e-spor dünyasında oldukça popüler bir oyundur. Kullanıcılar her oyunda olduğu gibi bu oyunda da birtakım problemlerle karşılaşabilir. Bu problemlerin en başında da FPS sorunu gelir. Kullanıcılar oyunu daha akıcı ve kesintisiz oynayabilmek için FPS değerini yükseltmenin yollarını aramaktadır.

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LOL FPS arttırma yolları

LOL ve benzeri online bilgisayar oyunlarında FPS değerinin yüksek olması oyundan daha iyi performans alınmasını sağlar. Kullanıcıların bu tarz oyunlarda en sık karşılaştığı sorunlardan biri FPS’dir. Böyle bir sorunla karşılaşan tüm kullanıcılar, aşağıdaki adımları izleyerek FPS değerini kolay bir şekilde yükseltebilir:

  • Öncelikli olarak görüntü ayarlarını düzenleyin. Çok düşük FPS alıyorsanız oyundaki görüntü ayarını düşük ya da orta seviyede kullanabilirsiniz.
  • Ekran kartı sürücünüz eski ise güncellenmeniz önerilmektedir.
  • Ekran kartı ayarlarında çoğunlukla kalite modu açıktır. LOL fps arttırma modu için kalite modunu, performans moduna çevirmeniz gerekir.
  • Antivirüs programları kullanıyorsanız bu programları kısa bir süreliğine devre dışı bırakın.
  • LOL oyununa öncelik verin.
  • Bilgisayarınız gereğinden fazla ısınıyorsa soğutun.
  • Şarj durumunuzu kontrol edin.
  • Arka planda herhangi bir uygulama çalışıyorsa bu uygulama veya uygulamaları kapatın.

Yukarıdaki yöntemleri deneyerek, FPS değerini yükseltebilirsiniz.

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LOL en iyi grafik ayarları

LOL video oyunundan daha iyi verim alabilmeniz için ayarlar bölümünü doğru bir şekilde düzenlemeniz gerekir. Bunun için LOL oyun içi ayarlar kısmına giriş yapmalısınız. Bu kısımdan grafik ayarları bölümüne geçiş yapmak için oyunu açtıktan sonra “ESC” tuşuna basmanız yeterlidir. Ardından oyundan daha iyi performans alabilmeniz için aşağıdaki grafik ayarlarını düzenleyebilirsiniz:

  • Çözünürlük: Maksimum çözünürlük
  • Pencereli Mod: Tam ekran
  • Karakter Kalitesi: Düşük ya da orta seviye seçin
  • Etkileri Kalite: Çok düşük seviyeyi seçin
  • Çevre Kalitesi: Çok düşük seviyeyi seçin
  • Gölgeler: Bu ayarı kapatmanız fps değerini önemli ölçüde yükseltebilir
  • Kare Hızı: 60-120 veya 144Hz
  • Kenar Yumuşatma: Kapatın
  • Dikey Senkronizasyon: Kapatın
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Anahtar Kelimeler:
League of Legends Riot Games fps lol
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