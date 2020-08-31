Ming-Chi Kuo'dan 'Huawei akıllı telefon üretimini durdurabilir' iddiası!

Huawei'ye ABD hükümeti tarafından çeşitli ambargolar uygulanıyor. Daha önce bu kapsamda Google servislerine erişimi kısıtlanan Huawei, şimdi ise yeni bir engelleme ile karşı karşıya. ABD hükümetinin yeni yaptırımları sonrası 15 Eylül itibarıyla Huawei, tedarikçisi olan TMSC'den işlemci çipleri de sipariş edemeyecek. Huawei'ye bir umut olabilecek gelişme ise geride bıraktığımız hafta, MediaTek cephesinden geldi. MediaTek, Huawei'ye işlemci çipi satabilmek için ABD'ye izin başvurusu yaptı. Huawei'nin geleceği için başka planlarının olduğu da bilinen bir gerçek. Apple analizleri ile tanınan Ming-Chi Kuo ise Huawei'nin geleceği hakkındaki görüşlerini hazırladığı bir rapor ile aktardı.

MİNG-CHİ KUO HUAWEİ İÇİN EN KÖTÜ SENARYOSUNU AÇIKLADI

Ming-Chi Kuo, Android Headlines'ın haberine göre Huawei için iki farklı senaryo hazırladı. Ünlü analist, En iyi senaryonun Huawei'nin durumu pazar payı düşüşü ile atlatmak olduğunu söyledi. Kuo'ya göre Huawei için en kötü senaryo ise akıllı telefon üretmeyi bırakmak. Zira Kuo, yaşanan donanım tedariği sorunları Huawei'yi böyle bir karar almak ile karşı karşıya bırakabilir diyor ve açıklamalarıyla deyim yerindeyse şoke ediyor.