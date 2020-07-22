Ming-Chi Kuo iPhone'ların geleceği için konuştu: Periscope kamera çok yakında!

iPhone 12 artık teknoloji gündeminin ana konularından biri. Haliyle birçok analist de iPhone 12 modelleri hakkında yaptıkları araştırmaları ve çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Bu anlamda 'iPhone'ları bilen adam' olarak nitelendirilen ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun hepsinin başında geldiğini söylemek mümkün. Kuo, bugün iPhone için yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi ve iPhone'ların geleceği hakkındaki genel düşünceleri bir kez daha değiştirdi. Ancak o bu kez iPhone'ların teknik detaylarına değil, kameralarına hatta periskop kameralarına odaklandı.

İPHONE 12 OTOMATİK NETLEMEDE İLERİ GİDECEK

Ming-Chi Kuo önce iPhone 12 hakkında konuştu. Kuo, iPhone 12 modellerinin çok daha gelişmiş bir otomatik kamera netleme sistemine sahip olacağını iddia etti. Analiste göre Apple, iPhone 12'ler için Semco ve Sunny Optical yapımı gelişmiş bir motor kullanacak ve bu motor çok daha hızlı netlemelere kapı açacak. Çok merak edilen iPhone periskop kamerası ne zaman kullanacak? sorusu için ise Ming-Chi Kuo tek bir tarihi işaret ediyor.