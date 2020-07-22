HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ming-Chi Kuo iPhone'ların geleceği için konuştu: Periscope kamera çok yakında!

Ming-Chi Kuo iPhone'ların geleceği için konuştu: Periscope kamera çok yakında!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 18:10 | Son Güncelleme

Apple iPhone 12 ailesine odaklanmışken ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan bir açıklama geldi. Ming-Chi Kuo hem iPhone 12 kameraları hakkında konuştu hem de Android telefonlarda sıkça rastladığımız periskop kameraların altında ne zaman Apple logosu göreceğimizi paylaştı. Kuo'nun dediklerine bakılırsa periskop kameralı iPhone için fazla beklememize gerek yok.

Ming-Chi Kuo iPhone'ların geleceği için konuştu: Periscope kamera çok yakında!

iPhone 12 artık teknoloji gündeminin ana konularından biri. Haliyle birçok analist de iPhone 12 modelleri hakkında yaptıkları araştırmaları ve çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Bu anlamda 'iPhone'ları bilen adam' olarak nitelendirilen ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun hepsinin başında geldiğini söylemek mümkün. Kuo, bugün iPhone için yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi ve iPhone'ların geleceği hakkındaki genel düşünceleri bir kez daha değiştirdi. Ancak o bu kez iPhone'ların teknik detaylarına değil, kameralarına hatta periskop kameralarına odaklandı.

İPHONE 12 OTOMATİK NETLEMEDE İLERİ GİDECEK

Ming-Chi Kuo önce iPhone 12 hakkında konuştu. Kuo, iPhone 12 modellerinin çok daha gelişmiş bir otomatik kamera netleme sistemine sahip olacağını iddia etti. Analiste göre Apple, iPhone 12'ler için Semco ve Sunny Optical yapımı gelişmiş bir motor kullanacak ve bu motor çok daha hızlı netlemelere kapı açacak. Çok merak edilen iPhone periskop kamerası ne zaman kullanacak? sorusu için ise Ming-Chi Kuo tek bir tarihi işaret ediyor.

iPhone kamera

APPLE İPHONE PERİSKOP KAMERASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Apple analisti Kuo, Apple logosu altında göreceğimiz periskop kameralı iPhone modelleri için 2022'nin altını çiziyor. Kuo'ya göre Apple 2022 yılı için hazırlıklarına çoktan başladı bile. Ancak 2022 yılında Android tarafındaki Huawei, Samsung gibi üreticilerin, halihazırda kullandıkları periskop kameralarda daha da ileri gitmesi ve hatta devrim yaratması muhtemel. Ancak Apple görünüşe göre periskop kameraya Android üreticiler kadar ihtiyaç duymuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Google bu telefonları ölüme terk ediyor!Google bu telefonları ölüme terk ediyor!
HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy Note 20 öncesi son prova: Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung'un yeni katlanırı tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oyun için tasarlandı: Yandan kameralı Lenovo Legion Phone tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bu telefonun kamerası görenleri şaşırtıyor!

Google 1 GB RAM yüklü Android Go telefonları ölüme terk ediyor!

Google bu telefonları ölüme terk ediyor!

Artık netleşti: İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkındaki her şey!

Samsung'un yeni amiralini Samsung'tan önce paylaştılar!

Google Meet Gmail ile profesyonel bir uygulama olacak

Google uygulamasını profesyonelleştiriyor!

Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.