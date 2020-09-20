Minibüs altında kalıp ölen turistin kimliği bilekliğinden belirlendi

Kaza, saat 07.30 sularında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otelinden çıkarak yolun karşındaki ara yoldan plaja gitmek isteyen kadın turiste, geri manevra yapmaya çalışan S.Y.'nin (25) kullandığı 34 DBG 180 plakalı otel servis minibüsü çarptı. Sırtı dönük olduğu için minibüsün geldiğini göremeyen kadın, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından sürücü S.Y. minibüsü durdururken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle sahile inen yol kapatılırken, minibüsün altında sıkışan turist kadın itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede kadının turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, turistin çantasında herhangi bir kimlik ya da pasaport bulunamadı. Polis ekipleri kadının kolundaki otel bilekliği sayesinde kaldığı oteli belirledi. Otelle yapılan görüşme sonrası kadının, Rusya vatandaşı Tatiana Tokareva olduğu öğrenildi.