Minibüs ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu 55.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y idaresindeki traktör ile M.K. idaresindeki minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, kazada 2 sürücü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası polis yol güvenliği alırken, jandarma ekipleri de inceleme yaptı. (İHA)

