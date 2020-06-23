HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Minibüs şoförüne maske uyarısı yapan kadın önce hakarete uğradı ardından araçtan indirildi

Minibüs şoförüne maske uyarısı yapan kadın önce hakarete uğradı ardından araçtan indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Sultangazi'de işe gitmek için minibüse binen Nursel Güner, araçta sigara içtiği ve maske takmadığı için uyardığı minibüs şoförü tarafından hakarete uğradı. Güner, minibüs şoförünün üzerine yürüyüp hakaret ettiği anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 10.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi.

Özel bir şirkette çalışan Nursel Güner (50), işe gitmek için Eski Edirne Asfaltı'ndan geçen minibüse bindi. Şoför koltuğunun arka tarafındaki boş koltuğa oturan Güner, minibüs şoförünün maske takmadığını ve sigara içtiğini fark etti. Sigara kokusundan rahatsız olan Güner, minibüs şoförünü maske takması ve sigara içmemesi yönünde uyardı. Uyarıya sinirlenen minibüs şoförü aracını durdurarak kadın yolcuya tepki gösterdi. Minibüs şoförü, üzerine yürüdüğü kadın yolcusunun araçtan inmesini isteyerek ona hakaretlerde bulundu.

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın yolcu Nursel Güner, yaşananları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, maskesiz olan minibüs şoförünün araç kullanırken sigara içtiği, tartışma üzerine aracını durdurup kadının üzerine yürüyerek ona hakaret ettiği görülüyor.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nursel Güner, "Sabah işime gitmek için minibüse bindiğimde 2-3 kişi vardı. Şoförün arkası boştu, oraya oturdum. Maske takmayan şoför sigara içiyordu ve olduğu gibi dumanı, kokusu bana geliyordu. Şoförü maske takması için uyardım. Araçtaki yolcular inmiş, minibüste sadece ben vardım. Şoför kabadayıvari bir şekilde 'sigara içiyorum, rahatsız oluyorsan geç arkada otur. Arkada boş yerler var' dedi. Ben de 'burada oturuyorum. Sizin dediğiniz gibi yer değiştirmek zorunda değilim' dedim. Baktım hemen minibüsü sağa çekti. Ayağa dikildi, aşağı inmemi, götürmeyeceğini söyledi. Verdiğim parayı geri iade etti. 'Götürmüyorum. Bu araba benimse maske de takmıyorum' diyerek 'sizin gibi pis insanların yüzünden biz böyle oluyoruz. Siz pis insanlarsınız' hakaretinde bulundu. Beni indirdi ve o ara videoyu kapattım. Ben hiçbir şey yapamadım. Yani beni arabadan indirdi, attı. Sonra gaza bastı gitti." dedi.

"KARAKOLA GİDİP KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Nursel Güner, "Ben zaten şeker hastasıyım. Potansiyel hasta olduğum için bu süreçte daha da dikkat etmem gerekiyor. Onun o sigara kokusu geliyorsa, onda bir şey görünmeyebilir ama taşıyıcı olabilir. Covid 19 zaten görülebilen bir şey değil. Sigaranın dumanı bana geldiği gibi mikrop da gelebilir. O yüzden ben de maskesini takması yününde ikazda bulundum. Ve öyle bir tepki ile karşılaştım. Öyle bir tepki de beklemiyordum. O an için ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Karakola gidip kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
MSB duyurdu! Hudut hatlarında esrar ve kaçak sigara ele geçirildiMSB duyurdu! Hudut hatlarında esrar ve kaçak sigara ele geçirildi
2020 DGS başvurusu için son saatler!2020 DGS başvurusu için son saatler!

En Çok Okunan Haberler

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

Çankırı'da deprem!

Çankırı'da deprem!

Meteoroloji açıkladı! Bu illerde oturanlar dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu illerde oturanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Diğer Haberler
Prof. Dr. Orhan Şen'den süper hücre uyarısı: Yağışları görmeye devam edeceğiz

Süper hücre uyarısı: Devam edecek

Baro başkanlarının Ankara girişindeki bekleyişi sürüyor! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

Baro başkanlarının Ankara girişindeki bekleyişi sürüyor!

MSB duyurdu! Hudut hatlarında esrar ve kaçak sigara ele geçirildi

MSB duyurdu! Hudut hatlarında esrar ve kaçak sigara ele geçirildi

TBMM'de 6 personelde koronavirüs çıktı

TBMM'de koronavirüs paniği

Anneanne dedektif gibi iz sürdü! Kayıp liseli genç kız bulundu

Kayıp liseli genç kız bulundu

Bursa'daki selin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

Selin yeni görüntülleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.