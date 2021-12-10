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  4. Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı

Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı

10.12.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da seyir halindeyken futbol maçı izlediği gözlenen minibüs sürücüsü maç sevdası yüzünden vatandaşların canını hiçe saydı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı

Bursa'da minibüs sürücüsü seyir halindeyken göstergeye sabitlediği telefondan maç izlemesi 'pes' dedirtti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

YOLCULARIN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş-Kent meydanı minibüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü seyir halinde olduğu sırada göstergeye sabitlediği telefonda maç izleyerek minibüste bulunan yolcuların canını tehlikeye attı. Bu anları minibüste bulunan yolcu sürücü fark etmeden çekti.

mac

Bu anlar her kesimden tepki toplarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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