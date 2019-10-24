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Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 09:43 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aziz GÜVENER- İsa ÇİÇEK/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, D-650 yolunun Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 LB 376 plakalı minibüs, H.Ş.'nin kullandığı 63 KL 989 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, minibüste sıkışan Aydın'ı çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ersin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan F.Ö. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersin Aydın'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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