Minibüsçülerden zorla para topladığı iddia edilen kahyaların davası

"2012'de Pendik Birleşik Minibüsçüler Derneği'ni kurduk. Pendik'te toplam 236 minibüs var. Her durak için ayrı ayrı dernek var. Bu dernekler 11 tane. Pendik Minibüsçüler Derneği'nde 36 araç var. Bu araçlardan üçte biri benim. Ben minibüsçüler derneğinin başkanlığını yaptım. Yaklaşık 1 yıldır yapmıyorum. Görev yaptığım dönemde minibüs şoförlerinin kıyafetlerinin düzgün olması yönünde onlara uyarılarda bulundum. 5 sene önce araçlara GPRS taktırdım. Sanal duraklar kurduk. Bu sistemi kurmadan önce duraklarda kahyalar çalışmaktaydı. Kahyalar ile şoförler arasında sorunlar olurdu. Ben bu sistemi kaldırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Tutuklu sanık Velat Açıkgöz de 1983'ten bu yana aynı yerde minibüsçülük yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan tutuksuz sanık Abdülkadir Öden, "Benim görevim Pendik merkez minibüs durağında yönlendirme yapmaktır. Çalışmış olduğum dönemde hiç kimseden para almadım." dedi.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 10 tutuklu ile 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler ile mağdurlar da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Sefer Belivermiş de minibüs şoförü olarak Pendik-Yakacık hattında çalıştığını belirterek, "Ben sadece şoförüm, minibüsüm de yoktur. Günlük yevmiyemi alıp kalan miktarı araç sahibine vermekteyim. Duraklarda eskiden kahyalar vardı. Uzun süredir kahyalık sistemi yok." diye konuştu.

Tutuklu sanık Veysel Coşar da Pendik Şifa Mahallesi hattında 4 minibüsünün bulunduğunu ifade ederek, "Velat Açıkgöz çocukluk arkadaşımdır. Kendisinin 30'a yakın aracı vardır. Bu araçlarla benim ilgilenmemi söylemişti. Ben bu araçlardan hasılatı toplamaktayım. Gözaltına alındığımda üzerimde ele geçen 11 bin 905 lira sorumlu olduğum araçların hasılat bedelidir. Başka araçlardan para alındığına yönelik iddialar doğru değildir." şeklinde konuştu.

Duruşmada beyanı alınan 2 müşteki ile 13 mağdur ise kendilerinden duraklarda herhangi bir para talep edilmediğini gerekçe göstererek, şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, üzerilerine atılı suçun vasıf ve niteliği, dosyadaki mevcut delil durumu ve sanıkların tutuklukta geçirdiği süreleri dikkate alarak 10 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.