Van'ın Başkale ilçesinde minibüste 48 düzensiz göçmen yakalandı, araçta ayrıca gümrük kaçağı 173 tıbbi ilaç bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Jandarma ekipleri, Van-Başkale karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Araçta ayrıca gümrük kaçağı 173 tıbbi ilaç bulundu.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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