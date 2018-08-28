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Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

'KIZIM ISRAR ETTİ, ÇOK PİŞMANIM' Şabanözü Nöbetçi Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İdris K., kızı F.K.

'KIZIM ISRAR ETTİ, ÇOK PİŞMANIM'

Şabanözü Nöbetçi Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İdris K., kızı F.K. (13) ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkarak, soruları yanıtladı.

İdris K., Kurban Bayramı tatili için yakın bir köyde oturan akrabalarını ziyaret ettiklerini belirterek olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

"Dodurga köyümüzden Yaylakent beldesine doğru seyir halinde iken çocuğum arabanın bisiklet koyulan yerine binmek için çok ısrar etti. Ben 'Olmaz' dediysem de kızım çok ısrar etti. 8 çocuğum var. Bu nedenden dolayı yol güzergahındaki bir çeşmenin yanına durdum. Kızımın ısrarına dayanamadım. Arka koltukta abileri izledi, aracımın arka kamerası var. Bu kameradan kendim de izliyordum. 15-20 kilometre hızla, yavaş yavaş 300-400 metre civarında gittim. Daha sonra çocuğumu indirdim. Arabaya bindik yolumuza devam ettik. İple bağlanmadı. Böyle bir şey yok. Elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Böyle bir şey yok.Bana trafikte uygunsuzluktan dolayı para cezası kesildi. Para cezamızı ödeyeceğiz. Savcıya ifademizi verdik. Olayı olduğu gibi doğru bir şekilde anlattık. Benim gittiğim yerde trafik yoktu. Köy yoluydu. Zaten bunun şehirde başka yoğun bir yerde yapmam. Yine de yapmayacaktım. Ben çocukları çok severim. Başka ceza gelirse devletimize karşı boynumuz kıldan incedir. Yaptığım işten pişmanım. Aracımın arkasındaki bisiklet taşıyıcı, çok kaliteli ve sağlamdır. 100-150 kilogram taşıdığını söyledi satıcı firma."

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