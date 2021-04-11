Minik Alper'in sır ölümü! Her şey anne ve babasının gözleri önünde yaşandı

Olay, Buldan ilçesi Turan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 6 yaşındaki Alperen Çoban, evde oyuncakları ile oynadığı sırada yere yığıldı.

BOĞAZINA HERHANGİ BİR MADDENİN KAÇMADIĞI BELİRLENDİ

Anne Ayşe Çoban ve baba Özcan Çoban, çocuklarının oyuncak yuttuğunu düşünerek Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürdü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Alperen’in hayatını kaybettiğini ve boğazına kaçan herhangi bir maddenin kaçmadığını belirledi. Minik Alperen’in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

